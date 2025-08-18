Rohkem infot UPO

1 UPO/USD reaalajas hind:

-0.46%1D
USD
UpOnly (UPO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:14:04 (UTC+8)

UpOnly (UPO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.00876
$ 0.00876$ 0.00876
24 h kõrge

-0.94%

-0.45%

-4.72%

-4.72%

UpOnly (UPO) reaalajas hind on $ 0.00849. Viimase 24 tunni jooksul UPO kaubeldud madalaim $ 0.00801 ja kõrgeim $ 0.00876 näitab aktiivset turu volatiivsust. UPOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3777862682047466 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004031877941935659.

Lüliajalise tootluse osas on UPO muutunud -0.94% viimase tunni jooksul, -0.45% 24 tunni vältel -4.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UpOnly (UPO) – turuteave

No.2147

MATIC

UpOnly praegune turukapitalisatsioon on $ 966.10K $ 11.61K 24 tunnise kauplemismahuga. UPO ringlev varu on 113.79M, mille koguvaru on 160000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

UpOnly (UPO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse UpOnly tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000392-0.45%
30 päeva$ -0.00235-21.68%
60 päeva$ -0.00062-6.81%
90 päeva$ -0.0051-37.53%
UpOnly Hinnamuutus täna

Täna registreeris UPO muutuse $ -0.0000392 (-0.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

UpOnly 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00235 (-21.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

UpOnly 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UPO $ -0.00062 (-6.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

UpOnly 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0051 (-37.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada UpOnly (UPO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe UpOnly hinnaajaloo lehte.

Mis on UpOnly (UPO)

UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.

UpOnly on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie UpOnly investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UPO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse UpOnly kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie UpOnly ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

UpOnly hinna ennustus (USD)

Kui palju on UpOnly (UPO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UpOnly (UPO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UpOnly nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UpOnly hinna ennustust kohe!

UpOnly (UPO) tokenoomika

UpOnly (UPO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UPO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

UpOnly (UPO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas UpOnly osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust UpOnly osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

UPO kohalike valuutade suhtes

1 UpOnly(UPO)/VND
223.41435
1 UpOnly(UPO)/AUD
A$0.0129048
1 UpOnly(UPO)/GBP
0.0061977
1 UpOnly(UPO)/EUR
0.0072165
1 UpOnly(UPO)/USD
$0.00849
1 UpOnly(UPO)/MYR
RM0.0357429
1 UpOnly(UPO)/TRY
0.3463071
1 UpOnly(UPO)/JPY
¥1.24803
1 UpOnly(UPO)/ARS
ARS$11.0116149
1 UpOnly(UPO)/RUB
0.6767379
1 UpOnly(UPO)/INR
0.7429599
1 UpOnly(UPO)/IDR
Rp136.9354647
1 UpOnly(UPO)/KRW
11.7915912
1 UpOnly(UPO)/PHP
0.4801095
1 UpOnly(UPO)/EGP
￡E.0.4097274
1 UpOnly(UPO)/BRL
R$0.045846
1 UpOnly(UPO)/CAD
C$0.0117162
1 UpOnly(UPO)/BDT
1.0310256
1 UpOnly(UPO)/NGN
13.0214526
1 UpOnly(UPO)/UAH
0.3498729
1 UpOnly(UPO)/VES
Bs1.14615
1 UpOnly(UPO)/CLP
$8.18436
1 UpOnly(UPO)/PKR
Rs2.4050472
1 UpOnly(UPO)/KZT
4.5965709
1 UpOnly(UPO)/THB
฿0.2749911
1 UpOnly(UPO)/TWD
NT$0.2549547
1 UpOnly(UPO)/AED
د.إ0.0311583
1 UpOnly(UPO)/CHF
Fr0.006792
1 UpOnly(UPO)/HKD
HK$0.0663918
1 UpOnly(UPO)/AMD
֏3.2453874
1 UpOnly(UPO)/MAD
.د.م0.0763251
1 UpOnly(UPO)/MXN
$0.1602063
1 UpOnly(UPO)/PLN
0.0309036
1 UpOnly(UPO)/RON
лв0.0366768
1 UpOnly(UPO)/SEK
kr0.0810795
1 UpOnly(UPO)/BGN
лв0.0141783
1 UpOnly(UPO)/HUF
Ft2.866224
1 UpOnly(UPO)/CZK
0.177441
1 UpOnly(UPO)/KWD
د.ك0.00258945
1 UpOnly(UPO)/ILS
0.0286113
1 UpOnly(UPO)/NOK
kr0.0865131
1 UpOnly(UPO)/NZD
$0.0142632

UpOnly ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest UpOnly võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse UpOnly ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UpOnly kohta

Kui palju on UpOnly (UPO) tänapäeval väärt?
Reaalajas UPO hind USD on 0.00849 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UPO/USD hind?
Praegune hind UPO/USD on $ 0.00849. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UpOnly turukapitalisatsioon?
UPO turukapitalisatsioon on $ 966.10K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UPO ringlev varu?
UPO ringlev varu on 113.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UPO (ATH) hind?
UPO saavutab ATH hinna summas 1.3777862682047466 USD.
Mis oli kõigi aegade UPO madalaim (ATL) hind?
UPO nägi ATL hinda summas 0.004031877941935659 USD.
Milline on UPO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UPO kauplemismaht on $ 11.61K USD.
Kas UPO sel aastal kõrgemale ka suundub?
UPO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UPO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

