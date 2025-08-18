UpOnly (UPO) reaalajas hind on $ 0.00849. Viimase 24 tunni jooksul UPO kaubeldud madalaim $ 0.00801 ja kõrgeim $ 0.00876 näitab aktiivset turu volatiivsust. UPOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.3777862682047466 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.004031877941935659.
Lüliajalise tootluse osas on UPO muutunud -0.94% viimase tunni jooksul, -0.45% 24 tunni vältel -4.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
UpOnly (UPO) – turuteave
UpOnly praegune turukapitalisatsioon on $ 966.10K$ 11.61K 24 tunnise kauplemismahuga. UPO ringlev varu on 113.79M, mille koguvaru on 160000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
UpOnly (UPO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse UpOnly tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000392
-0.45%
30 päeva
$ -0.00235
-21.68%
60 päeva
$ -0.00062
-6.81%
90 päeva
$ -0.0051
-37.53%
UpOnly Hinnamuutus täna
Täna registreeris UPO muutuse $ -0.0000392 (-0.45%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
UpOnly 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00235 (-21.68%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
UpOnly 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UPO $ -0.00062 (-6.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
UpOnly 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0051 (-37.53%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada UpOnly (UPO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
UpOnly is building the industry’s first play-to-earn data directory. The platform will compile comprehensive data on play-to-earn games and establish itself as the go-to resource for blockchain gamers. The UpOnly data directory will be underpinned by a centralized database architecture and will utilize query solutions such as TheGraph to retrieve real-time data from listed blockchain games.
