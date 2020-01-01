Ultra (UOS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ultra (UOS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ultra (UOS) teave Ultra is a next-gen gaming ecosystem built by gamers, for gamers. It offers a games library, digital asset marketplace, and tournaments platform, all powered by a blazing-fast, gas-free, EVM-compatible blockchain. With $UOS at its core, Ultra empowers players and developers to create, trade, and compete, all under one roof. Ametlik veebisait: https://ultra.io/ Valge raamat: https://ultra.io/whitepaper Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xd13c7342e1ef687c5ad21b27c2b65d772cab5c8c Ostke UOS kohe!

Ultra (UOS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ultra (UOS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 19.60M $ 19.60M $ 19.60M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 447.53M $ 447.53M $ 447.53M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 43.79M $ 43.79M $ 43.79M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.49 $ 0.49 $ 0.49 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0198219295518 $ 0.0198219295518 $ 0.0198219295518 Praegune hind: $ 0.04379 $ 0.04379 $ 0.04379 Lisateave Ultra (UOS) hinna kohta

Ultra (UOS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ultra (UOS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UOS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UOS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UOS tokeni tokenoomikat, avastage UOS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UOS Kas olete huvitatud Ultra (UOS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UOS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UOS MEXC-ist osta!

Ultra (UOS) hinna ajalugu UOS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UOS hinna ajalugu kohe!

UOS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UOS võiks suunduda? Meie UOS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UOS tokeni hinna ennustust kohe!

