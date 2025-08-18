Rohkem infot UOS

Ultra logo

Ultra hind(UOS)

1 UOS/USD reaalajas hind:

$0.04773
$0.04773$0.04773
+2.64%1D
USD
Ultra (UOS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:23:13 (UTC+8)

Ultra (UOS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04585
$ 0.04585$ 0.04585
24 h madal
$ 0.04773
$ 0.04773$ 0.04773
24 h kõrge

$ 0.04585
$ 0.04585$ 0.04585

$ 0.04773
$ 0.04773$ 0.04773

$ 2.4647588770712794
$ 2.4647588770712794$ 2.4647588770712794

$ 0.0198219295518
$ 0.0198219295518$ 0.0198219295518

0.00%

+2.64%

+4.12%

+4.12%

Ultra (UOS) reaalajas hind on $ 0.04773. Viimase 24 tunni jooksul UOS kaubeldud madalaim $ 0.04585 ja kõrgeim $ 0.04773 näitab aktiivset turu volatiivsust. UOSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.4647588770712794 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0198219295518.

Lüliajalise tootluse osas on UOS muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +2.64% 24 tunni vältel +4.12% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Ultra (UOS) – turuteave

No.872

$ 21.30M
$ 21.30M$ 21.30M

$ 5.73K
$ 5.73K$ 5.73K

$ 47.73M
$ 47.73M$ 47.73M

446.19M
446.19M 446.19M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Ultra praegune turukapitalisatsioon on $ 21.30M $ 5.73K 24 tunnise kauplemismahuga. UOS ringlev varu on 446.19M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Ultra (UOS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Ultra tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0012277+2.64%
30 päeva$ -0.00382-7.42%
60 päeva$ -0.00189-3.81%
90 päeva$ -0.02164-31.20%
Ultra Hinnamuutus täna

Täna registreeris UOS muutuse $ +0.0012277 (+2.64%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Ultra 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00382 (-7.42%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Ultra 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UOS $ -0.00189 (-3.81%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Ultra 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.02164 (-31.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Ultra (UOS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Ultra hinnaajaloo lehte.

Mis on Ultra (UOS)

Ultra is a next-gen gaming ecosystem built by gamers, for gamers. It offers a games library, digital asset marketplace, and tournaments platform, all powered by a blazing-fast, gas-free, EVM-compatible blockchain. With $UOS at its core, Ultra empowers players and developers to create, trade, and compete, all under one roof.

Ultra on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Ultra investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UOS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Ultra kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Ultra ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Ultra hinna ennustus (USD)

Kui palju on Ultra (UOS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Ultra (UOS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Ultra nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Ultra hinna ennustust kohe!

Ultra (UOS) tokenoomika

Ultra (UOS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UOS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Ultra (UOS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Ultra osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Ultra osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

UOS kohalike valuutade suhtes

1 Ultra(UOS)/VND
1,256.01495
1 Ultra(UOS)/AUD
A$0.0730269
1 Ultra(UOS)/GBP
0.0348429
1 Ultra(UOS)/EUR
0.0405705
1 Ultra(UOS)/USD
$0.04773
1 Ultra(UOS)/MYR
RM0.2009433
1 Ultra(UOS)/TRY
1.9497705
1 Ultra(UOS)/JPY
¥7.01631
1 Ultra(UOS)/ARS
ARS$61.8261009
1 Ultra(UOS)/RUB
3.8012172
1 Ultra(UOS)/INR
4.1768523
1 Ultra(UOS)/IDR
Rp769.8386019
1 Ultra(UOS)/KRW
66.2912424
1 Ultra(UOS)/PHP
2.6991315
1 Ultra(UOS)/EGP
￡E.2.3010633
1 Ultra(UOS)/BRL
R$0.257742
1 Ultra(UOS)/CAD
C$0.0658674
1 Ultra(UOS)/BDT
5.7963312
1 Ultra(UOS)/NGN
73.2054102
1 Ultra(UOS)/UAH
1.9669533
1 Ultra(UOS)/VES
Bs6.44355
1 Ultra(UOS)/CLP
$46.01172
1 Ultra(UOS)/PKR
Rs13.5209544
1 Ultra(UOS)/KZT
25.8414993
1 Ultra(UOS)/THB
฿1.5445428
1 Ultra(UOS)/TWD
NT$1.4333319
1 Ultra(UOS)/AED
د.إ0.1751691
1 Ultra(UOS)/CHF
Fr0.038184
1 Ultra(UOS)/HKD
HK$0.3732486
1 Ultra(UOS)/AMD
֏18.2452698
1 Ultra(UOS)/MAD
.د.م0.4290927
1 Ultra(UOS)/MXN
$0.8939829
1 Ultra(UOS)/PLN
0.1732599
1 Ultra(UOS)/RON
лв0.2061936
1 Ultra(UOS)/SEK
kr0.4553442
1 Ultra(UOS)/BGN
лв0.0797091
1 Ultra(UOS)/HUF
Ft16.1031474
1 Ultra(UOS)/CZK
0.9980343
1 Ultra(UOS)/KWD
د.ك0.01455765
1 Ultra(UOS)/ILS
0.1608501
1 Ultra(UOS)/NOK
kr0.4849368
1 Ultra(UOS)/NZD
$0.0801864

Ultra ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Ultra võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Ultra ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Ultra kohta

Kui palju on Ultra (UOS) tänapäeval väärt?
Reaalajas UOS hind USD on 0.04773 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UOS/USD hind?
Praegune hind UOS/USD on $ 0.04773. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Ultra turukapitalisatsioon?
UOS turukapitalisatsioon on $ 21.30M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UOS ringlev varu?
UOS ringlev varu on 446.19M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UOS (ATH) hind?
UOS saavutab ATH hinna summas 2.4647588770712794 USD.
Mis oli kõigi aegade UOS madalaim (ATL) hind?
UOS nägi ATL hinda summas 0.0198219295518 USD.
Milline on UOS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UOS kauplemismaht on $ 5.73K USD.
Kas UOS sel aastal kõrgemale ka suundub?
UOS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UOS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:23:13 (UTC+8)

Ultra (UOS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

UOS/USD kalkulaator

Summa

UOS
UOS
USD
USD

1 UOS = 0.04773 USD

Kauplemine: UOS

UOSUSDT
$0.04773
$0.04773$0.04773
+2.64%

