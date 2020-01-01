Unchain X (UNX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Unchain X (UNX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Unchain X (UNX) teave UNCHAIN X is an AMM (Automated Market Maker) protocol based on the Binance Smart Chain (BSC) network. Unlike centralized exchanges (CEX), where there is central intervention, DEX (Decentralized Exchange) allows participants to exercise influence on growth through trading, liquidity provision, voting, and other means without central authority. UNCHAIN X aims to be a decentralized future financial platform capable of handling all forms of digital assets, including intellectual property, NFTs, real estate, and physical assets. Ametlik veebisait: https://unchainx.io/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x4f0572ca0bf96f5ae17b7062d97cea3f35bdea6f Ostke UNX kohe!

Unchain X (UNX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Unchain X (UNX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 120.30M $ 120.30M $ 120.30M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.10687 $ 0.10687 $ 0.10687 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.01203 $ 0.01203 $ 0.01203 Lisateave Unchain X (UNX) hinna kohta

Unchain X (UNX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Unchain X (UNX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UNX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UNX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UNX tokeni tokenoomikat, avastage UNX tokeni reaalajas hinda!

Unchain X (UNX) hinna ajalugu UNX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UNX hinna ajalugu kohe!

UNX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UNX võiks suunduda? Meie UNX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UNX tokeni hinna ennustust kohe!

