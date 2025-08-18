Mis on Unchain X (UNX)

UNCHAIN X is an AMM (Automated Market Maker) protocol based on the Binance Smart Chain (BSC) network. Unlike centralized exchanges (CEX), where there is central intervention, DEX (Decentralized Exchange) allows participants to exercise influence on growth through trading, liquidity provision, voting, and other means without central authority. UNCHAIN X aims to be a decentralized future financial platform capable of handling all forms of digital assets, including intellectual property, NFTs, real estate, and physical assets.

Unchain X (UNX) tokenoomika

Unchain X (UNX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UNX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Unchain X ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Unchain X võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Unchain X kohta Kui palju on Unchain X (UNX) tänapäeval väärt? Reaalajas UNX hind USD on 0.01266 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UNX/USD hind? $ 0.01266 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UNX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Unchain X turukapitalisatsioon? UNX turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UNX ringlev varu? UNX ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UNX (ATH) hind? UNX saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade UNX madalaim (ATL) hind? UNX nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on UNX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UNX kauplemismaht on $ 1.19 USD . Kas UNX sel aastal kõrgemale ka suundub? UNX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UNX hinna ennustust

