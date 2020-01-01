Lunos (UNO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Lunos (UNO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Lunos (UNO) teave Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3. Ametlik veebisait: https://lunos.xyz/ Valge raamat: https://unore.io/static/docs/unore-wp.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x474021845c4643113458ea4414bdb7fb74a01a77 Ostke UNO kohe!

Lunos (UNO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Lunos (UNO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 349.20K $ 349.20K $ 349.20K Koguvaru: $ 316.65M $ 316.65M $ 316.65M Ringlev varu: $ 111.57M $ 111.57M $ 111.57M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 $ 0.002067445721327751 Praegune hind: $ 0.00313 $ 0.00313 $ 0.00313 Lisateave Lunos (UNO) hinna kohta

Lunos (UNO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Lunos (UNO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UNO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UNO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UNO tokeni tokenoomikat, avastage UNO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UNO Kas olete huvitatud Lunos (UNO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UNO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UNO MEXC-ist osta!

Lunos (UNO) hinna ajalugu UNO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UNO hinna ajalugu kohe!

UNO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UNO võiks suunduda? Meie UNO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UNO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!