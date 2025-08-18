Rohkem infot UNO

Lunos hind(UNO)

1 UNO/USD reaalajas hind:

$0.00334
$0.00334$0.00334
-1.47%1D
USD
Lunos (UNO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:13:49 (UTC+8)

Lunos (UNO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00317
$ 0.00317$ 0.00317
24 h madal
$ 0.0034
$ 0.0034$ 0.0034
24 h kõrge

$ 0.00317
$ 0.00317$ 0.00317

$ 0.0034
$ 0.0034$ 0.0034

$ 1.23343715
$ 1.23343715$ 1.23343715

$ 0.002067445721327751
$ 0.002067445721327751$ 0.002067445721327751

-0.90%

-1.47%

+15.17%

+15.17%

Lunos (UNO) reaalajas hind on $ 0.00334. Viimase 24 tunni jooksul UNO kaubeldud madalaim $ 0.00317 ja kõrgeim $ 0.0034 näitab aktiivset turu volatiivsust. UNOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.23343715 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002067445721327751.

Lüliajalise tootluse osas on UNO muutunud -0.90% viimase tunni jooksul, -1.47% 24 tunni vältel +15.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Lunos (UNO) – turuteave

No.2516

$ 372.63K
$ 372.63K$ 372.63K

$ 56.32K
$ 56.32K$ 56.32K

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

111.57M
111.57M 111.57M

384,649,206
384,649,206 384,649,206

316,649,184
316,649,184 316,649,184

29.00%

ETH

Lunos praegune turukapitalisatsioon on $ 372.63K $ 56.32K 24 tunnise kauplemismahuga. UNO ringlev varu on 111.57M, mille koguvaru on 316649184. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.28M.

Lunos (UNO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Lunos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0000498-1.47%
30 päeva$ +0.00085+34.13%
60 päeva$ +0.00041+13.99%
90 päeva$ -0.00083-19.91%
Lunos Hinnamuutus täna

Täna registreeris UNO muutuse $ -0.0000498 (-1.47%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Lunos 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00085 (+34.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Lunos 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UNO $ +0.00041 (+13.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Lunos 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00083 (-19.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Lunos (UNO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Lunos hinnaajaloo lehte.

Mis on Lunos (UNO)

Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3.

Lunos on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lunos investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UNO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Lunos kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lunos ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Lunos hinna ennustus (USD)

Kui palju on Lunos (UNO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Lunos (UNO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Lunos nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Lunos hinna ennustust kohe!

Lunos (UNO) tokenoomika

Lunos (UNO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UNO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Lunos (UNO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Lunos osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Lunos osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

UNO kohalike valuutade suhtes

Lunos ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Lunos võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Lunos ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Lunos kohta

Kui palju on Lunos (UNO) tänapäeval väärt?
Reaalajas UNO hind USD on 0.00334 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UNO/USD hind?
Praegune hind UNO/USD on $ 0.00334. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Lunos turukapitalisatsioon?
UNO turukapitalisatsioon on $ 372.63K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UNO ringlev varu?
UNO ringlev varu on 111.57M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UNO (ATH) hind?
UNO saavutab ATH hinna summas 1.23343715 USD.
Mis oli kõigi aegade UNO madalaim (ATL) hind?
UNO nägi ATL hinda summas 0.002067445721327751 USD.
Milline on UNO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UNO kauplemismaht on $ 56.32K USD.
Kas UNO sel aastal kõrgemale ka suundub?
UNO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UNO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:13:49 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

