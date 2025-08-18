Lunos (UNO) reaalajas hind on $ 0.00334. Viimase 24 tunni jooksul UNO kaubeldud madalaim $ 0.00317 ja kõrgeim $ 0.0034 näitab aktiivset turu volatiivsust. UNOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.23343715 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002067445721327751.
Lüliajalise tootluse osas on UNO muutunud -0.90% viimase tunni jooksul, -1.47% 24 tunni vältel +15.17% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Lunos (UNO) – turuteave
Lunos praegune turukapitalisatsioon on $ 372.63K$ 56.32K 24 tunnise kauplemismahuga. UNO ringlev varu on 111.57M, mille koguvaru on 316649184. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.28M.
Lunos (UNO) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Lunos tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000498
-1.47%
30 päeva
$ +0.00085
+34.13%
60 päeva
$ +0.00041
+13.99%
90 päeva
$ -0.00083
-19.91%
Lunos Hinnamuutus täna
Täna registreeris UNO muutuse $ -0.0000498 (-1.47%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Lunos 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00085 (+34.13%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Lunos 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UNO $ +0.00041 (+13.99%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Lunos 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00083 (-19.91%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3.
Lunos on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Lunos investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida UNO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Lunos kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Lunos ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
