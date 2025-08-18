Rohkem infot UNM

1 UNM/USD reaalajas hind:

$0.00329
$0.00329$0.00329
0.00%1D
USD
UNIUM (UNM) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:13:43 (UTC+8)

UNIUM (UNM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0027
$ 0.0027$ 0.0027
24 h madal
$ 0.0035
$ 0.0035$ 0.0035
24 h kõrge

$ 0.0027
$ 0.0027$ 0.0027

$ 0.0035
$ 0.0035$ 0.0035

$ 127.36840951818394
$ 127.36840951818394$ 127.36840951818394

$ 0.015000124738690163
$ 0.015000124738690163$ 0.015000124738690163

0.00%

0.00%

+82.77%

+82.77%

UNIUM (UNM) reaalajas hind on $ 0.00329. Viimase 24 tunni jooksul UNM kaubeldud madalaim $ 0.0027 ja kõrgeim $ 0.0035 näitab aktiivset turu volatiivsust. UNMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 127.36840951818394 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.015000124738690163.

Lüliajalise tootluse osas on UNM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +82.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UNIUM (UNM) – turuteave

No.7433

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 110.80
$ 110.80$ 110.80

$ 329.00K
$ 329.00K$ 329.00K

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

UNIUM praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 110.80 24 tunnise kauplemismahuga. UNM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

UNIUM (UNM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse UNIUM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.00071-17.75%
60 päeva$ -0.00061-15.65%
90 päeva$ -0.01051-76.16%
UNIUM Hinnamuutus täna

Täna registreeris UNM muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

UNIUM 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00071 (-17.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

UNIUM 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UNM $ -0.00061 (-15.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

UNIUM 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01051 (-76.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada UNIUM (UNM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe UNIUM hinnaajaloo lehte.

Mis on UNIUM (UNM)

U:NIUM utilizes blockchain technology to give digital assets a separate and unique recognition value, unlike existing virtual assets, and utilizes NFT, which is characterized by non-interchangeability based on influencers and artists. U:NIUM aims to provide an ecosystem where influencers and their fans can exchange and communicate by providing an NFT platform that can trade with various content.

UNIUM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie UNIUM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UNM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse UNIUM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie UNIUM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

UNIUM hinna ennustus (USD)

Kui palju on UNIUM (UNM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UNIUM (UNM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UNIUM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UNIUM hinna ennustust kohe!

UNIUM (UNM) tokenoomika

UNIUM (UNM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UNM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

UNIUM (UNM) ostujuhend

Kas otsite, kuidas UNIUM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust UNIUM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

UNM kohalike valuutade suhtes

1 UNIUM(UNM)/VND
86.57635
1 UNIUM(UNM)/AUD
A$0.0050008
1 UNIUM(UNM)/GBP
0.0024017
1 UNIUM(UNM)/EUR
0.0027965
1 UNIUM(UNM)/USD
$0.00329
1 UNIUM(UNM)/MYR
RM0.0138509
1 UNIUM(UNM)/TRY
0.1341991
1 UNIUM(UNM)/JPY
¥0.48363
1 UNIUM(UNM)/ARS
ARS$4.2671629
1 UNIUM(UNM)/RUB
0.2622459
1 UNIUM(UNM)/INR
0.2879079
1 UNIUM(UNM)/IDR
Rp53.0645087
1 UNIUM(UNM)/KRW
4.5694152
1 UNIUM(UNM)/PHP
0.1860495
1 UNIUM(UNM)/EGP
￡E.0.1587754
1 UNIUM(UNM)/BRL
R$0.017766
1 UNIUM(UNM)/CAD
C$0.0045402
1 UNIUM(UNM)/BDT
0.3995376
1 UNIUM(UNM)/NGN
5.0460046
1 UNIUM(UNM)/UAH
0.1355809
1 UNIUM(UNM)/VES
Bs0.44415
1 UNIUM(UNM)/CLP
$3.17156
1 UNIUM(UNM)/PKR
Rs0.9319912
1 UNIUM(UNM)/KZT
1.7812389
1 UNIUM(UNM)/THB
฿0.1065631
1 UNIUM(UNM)/TWD
NT$0.0987987
1 UNIUM(UNM)/AED
د.إ0.0120743
1 UNIUM(UNM)/CHF
Fr0.002632
1 UNIUM(UNM)/HKD
HK$0.0257278
1 UNIUM(UNM)/AMD
֏1.2576354
1 UNIUM(UNM)/MAD
.د.م0.0295771
1 UNIUM(UNM)/MXN
$0.0620823
1 UNIUM(UNM)/PLN
0.0119756
1 UNIUM(UNM)/RON
лв0.0142128
1 UNIUM(UNM)/SEK
kr0.0314195
1 UNIUM(UNM)/BGN
лв0.0054943
1 UNIUM(UNM)/HUF
Ft1.110704
1 UNIUM(UNM)/CZK
0.068761
1 UNIUM(UNM)/KWD
د.ك0.00100345
1 UNIUM(UNM)/ILS
0.0110873
1 UNIUM(UNM)/NOK
kr0.0335251
1 UNIUM(UNM)/NZD
$0.0055272

UNIUM ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest UNIUM võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse UNIUM ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UNIUM kohta

Kui palju on UNIUM (UNM) tänapäeval väärt?
Reaalajas UNM hind USD on 0.00329 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UNM/USD hind?
Praegune hind UNM/USD on $ 0.00329. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UNIUM turukapitalisatsioon?
UNM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UNM ringlev varu?
UNM ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UNM (ATH) hind?
UNM saavutab ATH hinna summas 127.36840951818394 USD.
Mis oli kõigi aegade UNM madalaim (ATL) hind?
UNM nägi ATL hinda summas 0.015000124738690163 USD.
Milline on UNM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UNM kauplemismaht on $ 110.80 USD.
Kas UNM sel aastal kõrgemale ka suundub?
UNM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UNM hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:13:43 (UTC+8)

UNIUM (UNM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

