UNIUM (UNM) reaalajas hind on $ 0.00329. Viimase 24 tunni jooksul UNM kaubeldud madalaim $ 0.0027 ja kõrgeim $ 0.0035 näitab aktiivset turu volatiivsust. UNMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 127.36840951818394 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.015000124738690163.
Lüliajalise tootluse osas on UNM muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel +82.77% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
UNIUM (UNM) – turuteave
UNIUM praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 110.80 24 tunnise kauplemismahuga. UNM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
UNIUM (UNM) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse UNIUM tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.00071
-17.75%
60 päeva
$ -0.00061
-15.65%
90 päeva
$ -0.01051
-76.16%
UNIUM Hinnamuutus täna
Täna registreeris UNM muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
UNIUM 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00071 (-17.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
UNIUM 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UNM $ -0.00061 (-15.65%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
UNIUM 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01051 (-76.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada UNIUM (UNM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
U:NIUM utilizes blockchain technology to give digital assets a separate and unique recognition value, unlike existing virtual assets, and utilizes NFT, which is characterized by non-interchangeability based on influencers and artists. U:NIUM aims to provide an ecosystem where influencers and their fans can exchange and communicate by providing an NFT platform that can trade with various content.
UNIUM on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie UNIUM investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida UNM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse UNIUM kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie UNIUM ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
UNIUM hinna ennustus (USD)
Kui palju on UNIUM (UNM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UNIUM (UNM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UNIUM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
UNIUM (UNM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UNM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
UNIUM (UNM) ostujuhend
Kas otsite, kuidas UNIUM osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust UNIUM osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.