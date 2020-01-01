Unite (UNITE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Unite (UNITE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Unite (UNITE) teave Built on Base, Unite is the largest Layer 3 blockchain solution for mass-market mobile games. Ametlik veebisait: https://unite.io Valge raamat: https://docs.unite.io Plokiahela Explorer: https://basescan.org/token/0xA6C6ea2e0140849bE02A3a34780CF61b766916c5 Ostke UNITE kohe!

Unite (UNITE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Unite (UNITE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 20.37M $ 20.37M $ 20.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.008 $ 0.008 $ 0.008 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.000679 $ 0.000679 $ 0.000679 Lisateave Unite (UNITE) hinna kohta

Unite (UNITE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Unite (UNITE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UNITE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UNITE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UNITE tokeni tokenoomikat, avastage UNITE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UNITE Kas olete huvitatud Unite (UNITE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UNITE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UNITE MEXC-ist osta!

Unite (UNITE) hinna ajalugu UNITE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UNITE hinna ajalugu kohe!

UNITE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UNITE võiks suunduda? Meie UNITE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UNITE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!