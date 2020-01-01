UNICE (UNICE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi UNICE (UNICE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

UNICE (UNICE) teave UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication. Ametlik veebisait: https://unicelab.io/ Valge raamat: https://docs.unicelab.io/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0xA0CF89eE581313D84d28409Eb6BB1D1F9B55d410 Ostke UNICE kohe!

UNICE (UNICE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage UNICE (UNICE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 153.33K $ 153.33K $ 153.33K Koguvaru: $ 990.94M $ 990.94M $ 990.94M Ringlev varu: $ 271.87M $ 271.87M $ 271.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 564.00K $ 564.00K $ 564.00K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1501 $ 0.1501 $ 0.1501 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001079036664609985 $ 0.001079036664609985 $ 0.001079036664609985 Praegune hind: $ 0.000564 $ 0.000564 $ 0.000564 Lisateave UNICE (UNICE) hinna kohta

UNICE (UNICE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud UNICE (UNICE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UNICE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UNICE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UNICE tokeni tokenoomikat, avastage UNICE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UNICE Kas olete huvitatud UNICE (UNICE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UNICE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UNICE MEXC-ist osta!

UNICE (UNICE) hinna ajalugu UNICE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UNICE hinna ajalugu kohe!

UNICE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UNICE võiks suunduda? Meie UNICE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UNICE tokeni hinna ennustust kohe!

