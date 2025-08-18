UNICE (UNICE) reaalajas hind on $ 0.000567. Viimase 24 tunni jooksul UNICE kaubeldud madalaim $ 0.000556 ja kõrgeim $ 0.000609 näitab aktiivset turu volatiivsust. UNICEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.14138683137455213 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001079036664609985.
Lüliajalise tootluse osas on UNICE muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -0.16% 24 tunni vältel -1.40% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
UNICE (UNICE) – turuteave
No.2335
$ 154.15K
$ 154.15K$ 154.15K
$ 37.45K
$ 37.45K$ 37.45K
$ 567.00K
$ 567.00K$ 567.00K
271.87M
271.87M 271.87M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
990,935,006
990,935,006 990,935,006
27.18%
BSC
UNICE praegune turukapitalisatsioon on $ 154.15K$ 37.45K 24 tunnise kauplemismahuga. UNICE ringlev varu on 271.87M, mille koguvaru on 990935006. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 567.00K.
UNICE (UNICE) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse UNICE tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000097
-0.16%
30 päeva
$ -0.000055
-8.85%
60 päeva
$ -0.000007
-1.22%
90 päeva
$ -0.000465
-45.06%
UNICE Hinnamuutus täna
Täna registreeris UNICE muutuse $ -0.00000097 (-0.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
UNICE 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000055 (-8.85%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
UNICE 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UNICE $ -0.000007 (-1.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
UNICE 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000465 (-45.06%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada UNICE (UNICE) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
UNICE is an AI-based blockchain messenger that combines medical expertise with emotion analysis technology, providing support for your emotional management and communication.
UNICE on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie UNICE investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida UNICE panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse UNICE kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie UNICE ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
UNICE hinna ennustus (USD)
Kui palju on UNICE (UNICE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UNICE (UNICE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UNICE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
UNICE (UNICE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UNICE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
UNICE (UNICE) ostujuhend
Kas otsite, kuidas UNICE osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust UNICE osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.