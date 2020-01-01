UniBot (UNIBOT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi UniBot (UNIBOT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

UniBot (UNIBOT) teave Unibot is the Fastest Telegram Trading Bot. Users can experience seamless and lightning-fast trading on the go with Unibot’s free-to-use Telegram bot. Ametlik veebisait: https://unibot.app/ Valge raamat: https://learn.unibot.app/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xf819d9cb1c2a819fd991781a822de3ca8607c3c9 Ostke UNIBOT kohe!

UniBot (UNIBOT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage UniBot (UNIBOT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.84M $ 2.84M $ 2.84M Kõigi aegade kõrgeim: $ 245 $ 245 $ 245 Kõigi aegade madalaim: $ 2.019712579714102 $ 2.019712579714102 $ 2.019712579714102 Praegune hind: $ 2.836 $ 2.836 $ 2.836 Lisateave UniBot (UNIBOT) hinna kohta

UniBot (UNIBOT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud UniBot (UNIBOT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UNIBOT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UNIBOT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UNIBOT tokeni tokenoomikat, avastage UNIBOT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UNIBOT Kas olete huvitatud UniBot (UNIBOT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UNIBOT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UNIBOT MEXC-ist osta!

UniBot (UNIBOT) hinna ajalugu UNIBOT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UNIBOT hinna ajalugu kohe!

UNIBOT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UNIBOT võiks suunduda? Meie UNIBOT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UNIBOT tokeni hinna ennustust kohe!

