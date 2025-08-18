Rohkem infot UNIBOT

UniBot logo

UniBot hind(UNIBOT)

1 UNIBOT/USD reaalajas hind:

$3.087
-0.48%1D
USD
UniBot (UNIBOT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:33:34 (UTC+8)

UniBot (UNIBOT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 2.989
24 h madal
$ 4
24 h kõrge

$ 2.989
$ 4
$ 236.43365030694815
$ 2.019712579714102
-4.73%

-0.48%

+3.59%

+3.59%

UniBot (UNIBOT) reaalajas hind on $ 3.087. Viimase 24 tunni jooksul UNIBOT kaubeldud madalaim $ 2.989 ja kõrgeim $ 4 näitab aktiivset turu volatiivsust. UNIBOTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 236.43365030694815 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2.019712579714102.

Lüliajalise tootluse osas on UNIBOT muutunud -4.73% viimase tunni jooksul, -0.48% 24 tunni vältel +3.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UniBot (UNIBOT) – turuteave

No.1691

$ 3.09M
$ 78.03K
$ 3.09M
1.00M
1,000,000
1,000,000
100.00%

ETH

UniBot praegune turukapitalisatsioon on $ 3.09M $ 78.03K 24 tunnise kauplemismahuga. UNIBOT ringlev varu on 1.00M, mille koguvaru on 1000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.09M.

UniBot (UNIBOT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse UniBot tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01489-0.48%
30 päeva$ +0.481+18.45%
60 päeva$ +0.596+23.92%
90 päeva$ -0.537-14.82%
UniBot Hinnamuutus täna

Täna registreeris UNIBOT muutuse $ -0.01489 (-0.48%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

UniBot 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.481 (+18.45%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

UniBot 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UNIBOT $ +0.596 (+23.92%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

UniBot 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.537 (-14.82%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada UniBot (UNIBOT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe UniBot hinnaajaloo lehte.

Mis on UniBot (UNIBOT)

Unibot is the Fastest Telegram Trading Bot. Users can experience seamless and lightning-fast trading on the go with Unibot’s free-to-use Telegram bot.

UniBot on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie UniBot investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UNIBOT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse UniBot kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie UniBot ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

UniBot hinna ennustus (USD)

Kui palju on UniBot (UNIBOT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UniBot (UNIBOT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UniBot nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UniBot hinna ennustust kohe!

UniBot (UNIBOT) tokenoomika

UniBot (UNIBOT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UNIBOT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

UniBot (UNIBOT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas UniBot osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust UniBot osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

UNIBOT kohalike valuutade suhtes

1 UniBot(UNIBOT)/VND
81,234.405
1 UniBot(UNIBOT)/AUD
A$4.72311
1 UniBot(UNIBOT)/GBP
2.25351
1 UniBot(UNIBOT)/EUR
2.62395
1 UniBot(UNIBOT)/USD
$3.087
1 UniBot(UNIBOT)/MYR
RM12.99627
1 UniBot(UNIBOT)/TRY
126.10395
1 UniBot(UNIBOT)/JPY
¥453.789
1 UniBot(UNIBOT)/ARS
ARS$3,998.68371
1 UniBot(UNIBOT)/RUB
245.91042
1 UniBot(UNIBOT)/INR
270.14337
1 UniBot(UNIBOT)/IDR
Rp49,790.31561
1 UniBot(UNIBOT)/KRW
4,287.47256
1 UniBot(UNIBOT)/PHP
175.27986
1 UniBot(UNIBOT)/EGP
￡E.148.82427
1 UniBot(UNIBOT)/BRL
R$16.6698
1 UniBot(UNIBOT)/CAD
C$4.26006
1 UniBot(UNIBOT)/BDT
374.48397
1 UniBot(UNIBOT)/NGN
4,727.40093
1 UniBot(UNIBOT)/UAH
127.21527
1 UniBot(UNIBOT)/VES
Bs416.745
1 UniBot(UNIBOT)/CLP
$2,969.694
1 UniBot(UNIBOT)/PKR
Rs873.74448
1 UniBot(UNIBOT)/KZT
1,669.54221
1 UniBot(UNIBOT)/THB
฿99.86445
1 UniBot(UNIBOT)/TWD
NT$92.70261
1 UniBot(UNIBOT)/AED
د.إ11.32929
1 UniBot(UNIBOT)/CHF
Fr2.4696
1 UniBot(UNIBOT)/HKD
HK$24.14034
1 UniBot(UNIBOT)/AMD
֏1,180.4688
1 UniBot(UNIBOT)/MAD
.د.م27.75213
1 UniBot(UNIBOT)/MXN
$57.75777
1 UniBot(UNIBOT)/PLN
11.20581
1 UniBot(UNIBOT)/RON
лв13.33584
1 UniBot(UNIBOT)/SEK
kr29.44998
1 UniBot(UNIBOT)/BGN
лв5.15529
1 UniBot(UNIBOT)/HUF
Ft1,041.83163
1 UniBot(UNIBOT)/CZK
64.5183
1 UniBot(UNIBOT)/KWD
د.ك0.938448
1 UniBot(UNIBOT)/ILS
10.40319
1 UniBot(UNIBOT)/NOK
kr31.36392
1 UniBot(UNIBOT)/NZD
$5.18616

UniBot ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest UniBot võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse UniBot ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UniBot kohta

Kui palju on UniBot (UNIBOT) tänapäeval väärt?
Reaalajas UNIBOT hind USD on 3.087 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UNIBOT/USD hind?
Praegune hind UNIBOT/USD on $ 3.087. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UniBot turukapitalisatsioon?
UNIBOT turukapitalisatsioon on $ 3.09M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UNIBOT ringlev varu?
UNIBOT ringlev varu on 1.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UNIBOT (ATH) hind?
UNIBOT saavutab ATH hinna summas 236.43365030694815 USD.
Mis oli kõigi aegade UNIBOT madalaim (ATL) hind?
UNIBOT nägi ATL hinda summas 2.019712579714102 USD.
Milline on UNIBOT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UNIBOT kauplemismaht on $ 78.03K USD.
Kas UNIBOT sel aastal kõrgemale ka suundub?
UNIBOT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UNIBOT hinna ennustust.
UniBot (UNIBOT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

UNIBOT/USD kalkulaator

Summa

UNIBOT
UNIBOT
USD
USD

1 UNIBOT = 3.087 USD

Kauplemine: UNIBOT

UNIBOTUSDT
$3.087
-0.57%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu