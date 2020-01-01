Umee (UMEE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Umee (UMEE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Umee (UMEE) teave UMEE is the native cryptocurrency token of the Umee blockchain. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of Umee to access cross-chain leverage and liquidity. The Umee Blockchain facilitates interoperability between the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side-chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base-layer protocols. Ametlik veebisait: https://www.umee.cc/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xc0a4df35568f116c370e6a6a6022ceb908eeddac

Umee (UMEE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Umee (UMEE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.16M $ 2.16M $ 2.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.3671 $ 0.3671 $ 0.3671 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.000216 $ 0.000216 $ 0.000216 Lisateave Umee (UMEE) hinna kohta

Umee (UMEE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Umee (UMEE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UMEE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UMEE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UMEE tokeni tokenoomikat, avastage UMEE tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UMEE Kas olete huvitatud Umee (UMEE) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UMEE ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist.

Umee (UMEE) hinna ajalugu UMEE hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UMEE hinna ajalugu kohe!

UMEE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UMEE võiks suunduda? Meie UMEE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UMEE tokeni hinna ennustust kohe!

