Mis on Umee (UMEE)

UMEE is the native cryptocurrency token of the Umee blockchain. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of Umee to access cross-chain leverage and liquidity. The Umee Blockchain facilitates interoperability between the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side-chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base-layer protocols.

Umee hinna ennustus (USD)

Kui palju on Umee (UMEE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Umee (UMEE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Umee nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Umee (UMEE) tokenoomika

Umee (UMEE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UMEE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Umee ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Umee võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Umee kohta Kui palju on Umee (UMEE) tänapäeval väärt? Reaalajas UMEE hind USD on 0.0002069 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune UMEE/USD hind? $ 0.0002069 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind UMEE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Umee turukapitalisatsioon? UMEE turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on UMEE ringlev varu? UMEE ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim UMEE (ATH) hind? UMEE saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade UMEE madalaim (ATL) hind? UMEE nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on UMEE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine UMEE kauplemismaht on $ 57.10K USD .

