Umbrella Network (UMB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Umbrella Network (UMB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Umbrella Network (UMB) teave Umbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities. Ametlik veebisait: https://www.umb.network/ Valge raamat: https://www.umb.network/wp-content/uploads/2021/02/umb_litepaper_design_v3.1.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x6fc13eace26590b80cccab1ba5d51890577d83b2 Ostke UMB kohe!

Umbrella Network (UMB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Umbrella Network (UMB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 759.95K $ 759.95K $ 759.95K Koguvaru: $ 332.40M $ 332.40M $ 332.40M Ringlev varu: $ 292.96M $ 292.96M $ 292.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 862.25K $ 862.25K $ 862.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3 $ 3 $ 3 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001528968143300195 $ 0.001528968143300195 $ 0.001528968143300195 Praegune hind: $ 0.002594 $ 0.002594 $ 0.002594 Lisateave Umbrella Network (UMB) hinna kohta

Umbrella Network (UMB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Umbrella Network (UMB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UMB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UMB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UMB tokeni tokenoomikat, avastage UMB tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UMB Kas olete huvitatud Umbrella Network (UMB) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UMB ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UMB MEXC-ist osta!

Umbrella Network (UMB) hinna ajalugu UMB hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UMB hinna ajalugu kohe!

UMB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UMB võiks suunduda? Meie UMB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UMB tokeni hinna ennustust kohe!

