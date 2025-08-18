Rohkem infot UMB

UMB Hinnainfo

UMB Valge raamat

UMB Ametlik veebisait

UMB Tokenoomika

UMB Hinnaprognoos

UMB Ajalugu

UMB – ostujuhend

UMB-usaldusraha valuutakonverter

UMB Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Umbrella Network logo

Umbrella Network hind(UMB)

1 UMB/USD reaalajas hind:

$0.002703
$0.002703$0.002703
-3.80%1D
USD
Umbrella Network (UMB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:22:52 (UTC+8)

Umbrella Network (UMB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.002586
$ 0.002586$ 0.002586
24 h madal
$ 0.003054
$ 0.003054$ 0.003054
24 h kõrge

$ 0.002586
$ 0.002586$ 0.002586

$ 0.003054
$ 0.003054$ 0.003054

$ 2.57843973
$ 2.57843973$ 2.57843973

$ 0.001528968143300195
$ 0.001528968143300195$ 0.001528968143300195

-2.60%

-3.80%

-7.66%

-7.66%

Umbrella Network (UMB) reaalajas hind on $ 0.002701. Viimase 24 tunni jooksul UMB kaubeldud madalaim $ 0.002586 ja kõrgeim $ 0.003054 näitab aktiivset turu volatiivsust. UMBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.57843973 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001528968143300195.

Lüliajalise tootluse osas on UMB muutunud -2.60% viimase tunni jooksul, -3.80% 24 tunni vältel -7.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Umbrella Network (UMB) – turuteave

No.2211

$ 791.29K
$ 791.29K$ 791.29K

$ 59.94K
$ 59.94K$ 59.94K

$ 897.82K
$ 897.82K$ 897.82K

292.96M
292.96M 292.96M

332,401,437
332,401,437 332,401,437

ETH

Umbrella Network praegune turukapitalisatsioon on $ 791.29K $ 59.94K 24 tunnise kauplemismahuga. UMB ringlev varu on 292.96M, mille koguvaru on 332401437. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Umbrella Network (UMB) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Umbrella Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00010677-3.80%
30 päeva$ -0.000786-22.55%
60 päeva$ +0.000882+48.48%
90 päeva$ -0.000385-12.48%
Umbrella Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris UMB muutuse $ -0.00010677 (-3.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Umbrella Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000786 (-22.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Umbrella Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UMB $ +0.000882 (+48.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Umbrella Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000385 (-12.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Umbrella Network (UMB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Umbrella Network hinnaajaloo lehte.

Mis on Umbrella Network (UMB)

Umbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities.

Umbrella Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Umbrella Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UMB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Umbrella Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Umbrella Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Umbrella Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Umbrella Network (UMB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Umbrella Network (UMB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Umbrella Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Umbrella Network hinna ennustust kohe!

Umbrella Network (UMB) tokenoomika

Umbrella Network (UMB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UMB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Umbrella Network (UMB) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Umbrella Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Umbrella Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

UMB kohalike valuutade suhtes

1 Umbrella Network(UMB)/VND
71.076815
1 Umbrella Network(UMB)/AUD
A$0.00413253
1 Umbrella Network(UMB)/GBP
0.00197173
1 Umbrella Network(UMB)/EUR
0.00229585
1 Umbrella Network(UMB)/USD
$0.002701
1 Umbrella Network(UMB)/MYR
RM0.01137121
1 Umbrella Network(UMB)/TRY
0.11033585
1 Umbrella Network(UMB)/JPY
¥0.397047
1 Umbrella Network(UMB)/ARS
ARS$3.49868633
1 Umbrella Network(UMB)/RUB
0.21510764
1 Umbrella Network(UMB)/INR
0.23636451
1 Umbrella Network(UMB)/IDR
Rp43.56451003
1 Umbrella Network(UMB)/KRW
3.75136488
1 Umbrella Network(UMB)/PHP
0.15274155
1 Umbrella Network(UMB)/EGP
￡E.0.13021521
1 Umbrella Network(UMB)/BRL
R$0.0145854
1 Umbrella Network(UMB)/CAD
C$0.00372738
1 Umbrella Network(UMB)/BDT
0.32800944
1 Umbrella Network(UMB)/NGN
4.14263174
1 Umbrella Network(UMB)/UAH
0.11130821
1 Umbrella Network(UMB)/VES
Bs0.364635
1 Umbrella Network(UMB)/CLP
$2.603764
1 Umbrella Network(UMB)/PKR
Rs0.76513928
1 Umbrella Network(UMB)/KZT
1.46234841
1 Umbrella Network(UMB)/THB
฿0.08740436
1 Umbrella Network(UMB)/TWD
NT$0.08111103
1 Umbrella Network(UMB)/AED
د.إ0.00991267
1 Umbrella Network(UMB)/CHF
Fr0.0021608
1 Umbrella Network(UMB)/HKD
HK$0.02112182
1 Umbrella Network(UMB)/AMD
֏1.03248426
1 Umbrella Network(UMB)/MAD
.د.م0.02428199
1 Umbrella Network(UMB)/MXN
$0.05058973
1 Umbrella Network(UMB)/PLN
0.00980463
1 Umbrella Network(UMB)/RON
лв0.01166832
1 Umbrella Network(UMB)/SEK
kr0.02576754
1 Umbrella Network(UMB)/BGN
лв0.00451067
1 Umbrella Network(UMB)/HUF
Ft0.91126338
1 Umbrella Network(UMB)/CZK
0.05647791
1 Umbrella Network(UMB)/KWD
د.ك0.000823805
1 Umbrella Network(UMB)/ILS
0.00910237
1 Umbrella Network(UMB)/NOK
kr0.02744216
1 Umbrella Network(UMB)/NZD
$0.00453768

Umbrella Network ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Umbrella Network võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Umbrella Network ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Umbrella Network kohta

Kui palju on Umbrella Network (UMB) tänapäeval väärt?
Reaalajas UMB hind USD on 0.002701 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UMB/USD hind?
Praegune hind UMB/USD on $ 0.002701. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Umbrella Network turukapitalisatsioon?
UMB turukapitalisatsioon on $ 791.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UMB ringlev varu?
UMB ringlev varu on 292.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UMB (ATH) hind?
UMB saavutab ATH hinna summas 2.57843973 USD.
Mis oli kõigi aegade UMB madalaim (ATL) hind?
UMB nägi ATL hinda summas 0.001528968143300195 USD.
Milline on UMB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UMB kauplemismaht on $ 59.94K USD.
Kas UMB sel aastal kõrgemale ka suundub?
UMB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UMB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:22:52 (UTC+8)

Umbrella Network (UMB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

UMB/USD kalkulaator

Summa

UMB
UMB
USD
USD

1 UMB = 0.002701 USD

Kauplemine: UMB

UMBUSDT
$0.002703
$0.002703$0.002703
-3.76%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu