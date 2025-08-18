Umbrella Network (UMB) reaalajas hind on $ 0.002701. Viimase 24 tunni jooksul UMB kaubeldud madalaim $ 0.002586 ja kõrgeim $ 0.003054 näitab aktiivset turu volatiivsust. UMBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.57843973 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001528968143300195.
Lüliajalise tootluse osas on UMB muutunud -2.60% viimase tunni jooksul, -3.80% 24 tunni vältel -7.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Umbrella Network (UMB) – turuteave
$ 791.29K
$ 59.94K
$ 897.82K
292.96M
332,401,437
ETH
Umbrella Network praegune turukapitalisatsioon on $ 791.29K$ 59.94K 24 tunnise kauplemismahuga. UMB ringlev varu on 292.96M, mille koguvaru on 332401437. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Umbrella Network (UMB) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Umbrella Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00010677
-3.80%
30 päeva
$ -0.000786
-22.55%
60 päeva
$ +0.000882
+48.48%
90 päeva
$ -0.000385
-12.48%
Umbrella Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris UMB muutuse $ -0.00010677 (-3.80%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Umbrella Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000786 (-22.55%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Umbrella Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UMB $ +0.000882 (+48.48%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Umbrella Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000385 (-12.48%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Umbrella Network (UMB) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Umbrella Network is a community autonomous, scalable, and cost-effective oracle for DeFi and blockchain communities.
Umbrella Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Umbrella Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida UMB panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Umbrella Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Umbrella Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Umbrella Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on Umbrella Network (UMB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Umbrella Network (UMB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Umbrella Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Umbrella Network (UMB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UMB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Umbrella Network (UMB) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Umbrella Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Umbrella Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.