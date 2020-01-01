ULTRON (ULX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi ULTRON (ULX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

ULTRON (ULX) teave Ultron is a blockchain that successively manages to solve the Blockchain Trilemma by providing, at the same time, speed of transaction, security, and significant scalability. Furthermore, their blockchain technology leverages a leaderless Proof-of-Stake (POS) protocol and asynchronous Byzantine Fault Tolerant consensus mechanism. Ametlik veebisait: https://ultron.foundation Valge raamat: https://media.ultron-cloud.dev/file/ultron-landing/media/pdf/whitepaper.pdf Plokiahela Explorer: https://ulxscan.com Ostke ULX kohe!

ULTRON (ULX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage ULTRON (ULX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 48.02B $ 48.02B $ 48.02B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 185.00M $ 185.00M $ 185.00M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.204 $ 0.204 $ 0.204 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002601505738876726 $ 0.002601505738876726 $ 0.002601505738876726 Praegune hind: $ 0.0037 $ 0.0037 $ 0.0037 Lisateave ULTRON (ULX) hinna kohta

ULTRON (ULX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud ULTRON (ULX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ULX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ULX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ULX tokeni tokenoomikat, avastage ULX tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ULX Kas olete huvitatud ULTRON (ULX) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ULX ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ULX MEXC-ist osta!

ULTRON (ULX) hinna ajalugu ULX hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ULX hinna ajalugu kohe!

ULX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ULX võiks suunduda? Meie ULX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ULX tokeni hinna ennustust kohe!

