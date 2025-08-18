ULTRON (ULX) reaalajas hind on $ 0.00398. Viimase 24 tunni jooksul ULX kaubeldud madalaim $ 0.0039 ja kõrgeim $ 0.00425 näitab aktiivset turu volatiivsust. ULXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 21.023331190964008 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002601505738876726.
Lüliajalise tootluse osas on ULX muutunud -2.22% viimase tunni jooksul, -0.99% 24 tunni vältel +11.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ULTRON (ULX) – turuteave
ULTRON praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 566.28 24 tunnise kauplemismahuga. ULX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 48019938837. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 199.00M.
ULTRON (ULX) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ULTRON tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0000398
-0.99%
30 päeva
$ -0.00076
-16.04%
60 päeva
$ -0.00589
-59.68%
90 päeva
$ -0.00895
-69.22%
ULTRON Hinnamuutus täna
Täna registreeris ULX muutuse $ -0.0000398 (-0.99%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ULTRON 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00076 (-16.04%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ULTRON 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ULX $ -0.00589 (-59.68%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ULTRON 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00895 (-69.22%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ULTRON (ULX) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Ultron is a blockchain that successively manages to solve the Blockchain Trilemma by providing, at the same time, speed of transaction, security, and significant scalability. Furthermore, their blockchain technology leverages a leaderless Proof-of-Stake (POS) protocol and asynchronous Byzantine Fault Tolerant consensus mechanism.
ULTRON on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ULTRON investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ULX panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ULTRON kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ULTRON ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ULTRON hinna ennustus (USD)
Kui palju on ULTRON (ULX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ULTRON (ULX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ULTRON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ULTRON (ULX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ULX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ULTRON (ULX) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ULTRON osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ULTRON osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
