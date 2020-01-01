Ultiverse (ULTI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Ultiverse (ULTI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Ultiverse (ULTI) teave Ultiverse is an AI-driven gaming production and publishing platform. Dedicated to transforming gaming experiences and boosting values, it builds an ecosystem and offers tools that enhance creation, engagement, and technological integration across different blockchains. Ametlik veebisait: https://ultiverse.io Valge raamat: https://docs.ultiverse.io Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x0e7779e698052f8fe56c415c3818fcf89de9ac6d Ostke ULTI kohe!

Ultiverse (ULTI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Ultiverse (ULTI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.70M $ 13.70M $ 13.70M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 6.52B $ 6.52B $ 6.52B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.02M $ 21.02M $ 21.02M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.12587 $ 0.12587 $ 0.12587 Kõigi aegade madalaim: $ 0.001411020232465407 $ 0.001411020232465407 $ 0.001411020232465407 Praegune hind: $ 0.002102 $ 0.002102 $ 0.002102 Lisateave Ultiverse (ULTI) hinna kohta

Ultiverse (ULTI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Ultiverse (ULTI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate ULTI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: ULTI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate ULTI tokeni tokenoomikat, avastage ULTI tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust ULTI Kas olete huvitatud Ultiverse (ULTI) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid ULTI ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas ULTI MEXC-ist osta!

Ultiverse (ULTI) hinna ajalugu ULTI hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage ULTI hinna ajalugu kohe!

ULTI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu ULTI võiks suunduda? Meie ULTI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake ULTI tokeni hinna ennustust kohe!

