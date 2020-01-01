UFO Gaming (UFO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi UFO Gaming (UFO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

UFO Gaming (UFO) teave UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad. Ametlik veebisait: https://www.ufogaming.io/ Valge raamat: https://siasky.net/fAMvDK5_WFtQh5-0-7ZuQd3-9Ua2snsv0_LFdMjKkqsa2w Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/GWdkYFnXnSJAsCBvmsqFLiPPe2tpvXynZcJdxf11Fu3U Ostke UFO kohe!

UFO Gaming (UFO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage UFO Gaming (UFO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M Koguvaru: $ 25.76T $ 25.76T $ 25.76T Ringlev varu: $ 25.76T $ 25.76T $ 25.76T FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 9.39M $ 9.39M $ 9.39M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000056191 $ 0.000056191 $ 0.000056191 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000000186444669851 $ 0.000000186444669851 $ 0.000000186444669851 Praegune hind: $ 0.0000003645 $ 0.0000003645 $ 0.0000003645 Lisateave UFO Gaming (UFO) hinna kohta

UFO Gaming (UFO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud UFO Gaming (UFO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UFO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UFO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UFO tokeni tokenoomikat, avastage UFO tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UFO Kas olete huvitatud UFO Gaming (UFO) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UFO ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UFO MEXC-ist osta!

UFO Gaming (UFO) hinna ajalugu UFO hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UFO hinna ajalugu kohe!

UFO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UFO võiks suunduda? Meie UFO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UFO tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!