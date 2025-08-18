Rohkem infot UFO

$0.0000003974
$0.0000003974
-1.16%1D
UFO Gaming (UFO) reaalajas hinnagraafik
UFO Gaming (UFO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000003926
$ 0.0000003926
24 h madal
$ 0.0000004071
$ 0.0000004071
24 h kõrge

$ 0.0000003926
$ 0.0000003926

$ 0.0000004071
$ 0.0000004071

$ 0.000055918915890186
$ 0.000055918915890186

$ 0.000000186444669851
$ 0.000000186444669851

+0.30%

-1.16%

+4.27%

+4.27%

UFO Gaming (UFO) reaalajas hind on $ 0.0000003974. Viimase 24 tunni jooksul UFO kaubeldud madalaim $ 0.0000003926 ja kõrgeim $ 0.0000004071 näitab aktiivset turu volatiivsust. UFOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000055918915890186 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000186444669851.

Lüliajalise tootluse osas on UFO muutunud +0.30% viimase tunni jooksul, -1.16% 24 tunni vältel +4.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UFO Gaming (UFO) – turuteave

No.1141

$ 10.24M
$ 10.24M

$ 58.26K
$ 58.26K

$ 10.24M
$ 10.24M

25.76T
25.76T

25,757,575,757,575.5
25,757,575,757,575.5

ETH

UFO Gaming praegune turukapitalisatsioon on $ 10.24M $ 58.26K 24 tunnise kauplemismahuga. UFO ringlev varu on 25.76T, mille koguvaru on 25757575757575.5. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

UFO Gaming (UFO) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse UFO Gaming tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000004664-1.16%
30 päeva$ +0.0000000789+24.77%
60 päeva$ +0.0000001441+56.88%
90 päeva$ +0.0000001012+34.16%
UFO Gaming Hinnamuutus täna

Täna registreeris UFO muutuse $ -0.000000004664 (-1.16%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

UFO Gaming 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000000789 (+24.77%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

UFO Gaming 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UFO $ +0.0000001441 (+56.88%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

UFO Gaming 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0000001012 (+34.16%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada UFO Gaming (UFO) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe UFO Gaming hinnaajaloo lehte.

Mis on UFO Gaming (UFO)

UFO Gaming is a fully decentralized inter-galactic social gaming token. P2E (Play to earn) Metaverse, Virtual land, NFT, Gaming and IDO Launchpad.

UFO Gaming on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie UFO Gaming investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UFO panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse UFO Gaming kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie UFO Gaming ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

UFO Gaming hinna ennustus (USD)

Kui palju on UFO Gaming (UFO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UFO Gaming (UFO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UFO Gaming nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UFO Gaming hinna ennustust kohe!

UFO Gaming (UFO) tokenoomika

UFO Gaming (UFO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UFO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

UFO Gaming (UFO) ostujuhend

Kas otsite, kuidas UFO Gaming osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust UFO Gaming osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

UFO kohalike valuutade suhtes

1 UFO Gaming(UFO)/VND
0.010457581
1 UFO Gaming(UFO)/AUD
A$0.000000608022
1 UFO Gaming(UFO)/GBP
0.000000290102
1 UFO Gaming(UFO)/EUR
0.00000033779
1 UFO Gaming(UFO)/USD
$0.0000003974
1 UFO Gaming(UFO)/MYR
RM0.000001673054
1 UFO Gaming(UFO)/TRY
0.00001623379
1 UFO Gaming(UFO)/JPY
¥0.0000584178
1 UFO Gaming(UFO)/ARS
ARS$0.000514764142
1 UFO Gaming(UFO)/RUB
0.000031656884
1 UFO Gaming(UFO)/INR
0.000034776474
1 UFO Gaming(UFO)/IDR
Rp0.006409676522
1 UFO Gaming(UFO)/KRW
0.000551940912
1 UFO Gaming(UFO)/PHP
0.000022564372
1 UFO Gaming(UFO)/EGP
￡E.0.000019158654
1 UFO Gaming(UFO)/BRL
R$0.00000214596
1 UFO Gaming(UFO)/CAD
C$0.000000548412
1 UFO Gaming(UFO)/BDT
0.000048208594
1 UFO Gaming(UFO)/NGN
0.000608574386
1 UFO Gaming(UFO)/UAH
0.000016376854
1 UFO Gaming(UFO)/VES
Bs0.000053649
1 UFO Gaming(UFO)/CLP
$0.0003822988
1 UFO Gaming(UFO)/PKR
Rs0.000112480096
1 UFO Gaming(UFO)/KZT
0.000214925842
1 UFO Gaming(UFO)/THB
฿0.00001285589
1 UFO Gaming(UFO)/TWD
NT$0.000011933922
1 UFO Gaming(UFO)/AED
د.إ0.000001458458
1 UFO Gaming(UFO)/CHF
Fr0.00000031792
1 UFO Gaming(UFO)/HKD
HK$0.000003107668
1 UFO Gaming(UFO)/AMD
֏0.00015196576
1 UFO Gaming(UFO)/MAD
.د.م0.000003572626
1 UFO Gaming(UFO)/MXN
$0.000007435354
1 UFO Gaming(UFO)/PLN
0.000001442562
1 UFO Gaming(UFO)/RON
лв0.000001716768
1 UFO Gaming(UFO)/SEK
kr0.000003791196
1 UFO Gaming(UFO)/BGN
лв0.000000663658
1 UFO Gaming(UFO)/HUF
Ft0.000134118526
1 UFO Gaming(UFO)/CZK
0.00000830566
1 UFO Gaming(UFO)/KWD
د.ك0.0000001208096
1 UFO Gaming(UFO)/ILS
0.000001339238
1 UFO Gaming(UFO)/NOK
kr0.000004037584
1 UFO Gaming(UFO)/NZD
$0.000000667632

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest UFO Gaming võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse UFO Gaming ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UFO Gaming kohta

Kui palju on UFO Gaming (UFO) tänapäeval väärt?
Reaalajas UFO hind USD on 0.0000003974 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UFO/USD hind?
Praegune hind UFO/USD on $ 0.0000003974. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UFO Gaming turukapitalisatsioon?
UFO turukapitalisatsioon on $ 10.24M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UFO ringlev varu?
UFO ringlev varu on 25.76T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UFO (ATH) hind?
UFO saavutab ATH hinna summas 0.000055918915890186 USD.
Mis oli kõigi aegade UFO madalaim (ATL) hind?
UFO nägi ATL hinda summas 0.000000186444669851 USD.
Milline on UFO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UFO kauplemismaht on $ 58.26K USD.
Kas UFO sel aastal kõrgemale ka suundub?
UFO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UFO hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:33:12 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

