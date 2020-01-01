Unicorn Fart Dust (UFD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Unicorn Fart Dust (UFD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Unicorn Fart Dust (UFD) teave Unicorn Fart Dust is a meme coin on the Solana chain. Ametlik veebisait: https://unicornfartdust.com/ Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/eL5fUxj2J4CiQsmW85k5FG9DvuQjjUoBHoQBi2Kpump Ostke UFD kohe!

Unicorn Fart Dust (UFD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Unicorn Fart Dust (UFD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.45M $ 32.45M $ 32.45M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.45M $ 32.45M $ 32.45M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.43094 $ 0.43094 $ 0.43094 Kõigi aegade madalaim: $ 0.013946593965305528 $ 0.013946593965305528 $ 0.013946593965305528 Praegune hind: $ 0.03245 $ 0.03245 $ 0.03245 Lisateave Unicorn Fart Dust (UFD) hinna kohta

Unicorn Fart Dust (UFD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Unicorn Fart Dust (UFD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UFD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UFD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UFD tokeni tokenoomikat, avastage UFD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UFD Kas olete huvitatud Unicorn Fart Dust (UFD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UFD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UFD MEXC-ist osta!

Unicorn Fart Dust (UFD) hinna ajalugu UFD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UFD hinna ajalugu kohe!

UFD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UFD võiks suunduda? Meie UFD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UFD tokeni hinna ennustust kohe!

