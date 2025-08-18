Rohkem infot UFD

Unicorn Fart Dust hind(UFD)

$0.03818
-2.70%1D
Unicorn Fart Dust (UFD) reaalajas hinnagraafik
Unicorn Fart Dust (UFD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03612
24 h madal
$ 0.04439
24 h kõrge

$ 0.03612
$ 0.04439
$ 0.4222777994253674
$ 0.013946593965305528
-1.14%

-2.70%

-2.53%

-2.53%

Unicorn Fart Dust (UFD) reaalajas hind on $ 0.03818. Viimase 24 tunni jooksul UFD kaubeldud madalaim $ 0.03612 ja kõrgeim $ 0.04439 näitab aktiivset turu volatiivsust. UFDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.4222777994253674 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.013946593965305528.

Lüliajalise tootluse osas on UFD muutunud -1.14% viimase tunni jooksul, -2.70% 24 tunni vältel -2.53% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Unicorn Fart Dust (UFD) – turuteave

No.701

$ 38.18M
$ 81.17K
$ 38.18M
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

SOL

Unicorn Fart Dust praegune turukapitalisatsioon on $ 38.18M $ 81.17K 24 tunnise kauplemismahuga. UFD ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 38.18M.

Unicorn Fart Dust (UFD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Unicorn Fart Dust tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0010595-2.70%
30 päeva$ -0.00097-2.48%
60 päeva$ +0.01451+61.30%
90 päeva$ -0.00174-4.36%
Unicorn Fart Dust Hinnamuutus täna

Täna registreeris UFD muutuse $ -0.0010595 (-2.70%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Unicorn Fart Dust 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00097 (-2.48%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Unicorn Fart Dust 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UFD $ +0.01451 (+61.30%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Unicorn Fart Dust 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.00174 (-4.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Mis on Unicorn Fart Dust (UFD)

Unicorn Fart Dust is a meme coin on the Solana chain.

Unicorn Fart Dust on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.

Unicorn Fart Dust hinna ennustus (USD)

1 Unicorn Fart Dust(UFD)/VND
1,004.7067
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/AUD
A$0.0584154
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/GBP
0.0278714
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/EUR
0.032453
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/USD
$0.03818
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/MYR
RM0.1607378
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/TRY
1.559653
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/JPY
¥5.61246
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/ARS
ARS$49.4556994
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/RUB
3.0406552
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/INR
3.3411318
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/IDR
Rp615.8063654
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/KRW
53.0274384
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/PHP
2.159079
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/EGP
￡E.1.8406578
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/BRL
R$0.206172
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/CAD
C$0.0526884
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/BDT
4.6365792
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/NGN
58.5581932
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/UAH
1.5733978
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/VES
Bs5.1543
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/CLP
$36.80552
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/PKR
Rs10.8156304
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/KZT
20.6710338
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/THB
฿1.2355048
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/TWD
NT$1.1465454
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/AED
د.إ0.1401206
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/CHF
Fr0.030544
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/HKD
HK$0.2985676
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/AMD
֏14.5946868
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/MAD
.د.م0.3432382
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/MXN
$0.7151114
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/PLN
0.1385934
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/RON
лв0.1649376
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/SEK
kr0.3642372
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/BGN
лв0.0637606
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/HUF
Ft12.8811684
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/CZK
0.7983438
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/KWD
د.ك0.0116449
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/ILS
0.1286666
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/NOK
kr0.3879088
1 Unicorn Fart Dust(UFD)/NZD
$0.0641424

Üksuse Unicorn Fart Dust ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Unicorn Fart Dust kohta

Kui palju on Unicorn Fart Dust (UFD) tänapäeval väärt?
Reaalajas UFD hind USD on 0.03818 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UFD/USD hind?
Praegune hind UFD/USD on $ 0.03818. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Unicorn Fart Dust turukapitalisatsioon?
UFD turukapitalisatsioon on $ 38.18M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UFD ringlev varu?
UFD ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UFD (ATH) hind?
UFD saavutab ATH hinna summas 0.4222777994253674 USD.
Mis oli kõigi aegade UFD madalaim (ATL) hind?
UFD nägi ATL hinda summas 0.013946593965305528 USD.
Milline on UFD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UFD kauplemismaht on $ 81.17K USD.
Kas UFD sel aastal kõrgemale ka suundub?
UFD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UFD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:22:38 (UTC+8)

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

