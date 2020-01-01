UBXS Token (UBXS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi UBXS Token (UBXS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

UBXS Token (UBXS) teave UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies. Ametlik veebisait: https://bixos.io/ Valge raamat: https://docs.bixos.io/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x4f1960E29b2cA581a38c5c474e123f420F8092db#balances Ostke UBXS kohe!

UBXS Token (UBXS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage UBXS Token (UBXS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 777.88K Koguvaru: $ 85.00M Ringlev varu: $ 57.16M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.16M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.65467 Kõigi aegade madalaim: $ 0.009392121359881727 Praegune hind: $ 0.01361 Lisateave UBXS Token (UBXS) hinna kohta

UBXS Token (UBXS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud UBXS Token (UBXS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UBXS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UBXS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UBXS tokeni tokenoomikat, avastage UBXS tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UBXS Kas olete huvitatud UBXS Token (UBXS) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UBXS ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UBXS MEXC-ist osta!

UBXS Token (UBXS) hinna ajalugu UBXS hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UBXS hinna ajalugu kohe!

UBXS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UBXS võiks suunduda? Meie UBXS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UBXS tokeni hinna ennustust kohe!

