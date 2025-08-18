Rohkem infot UBXS

UBXS Token hind(UBXS)

1 UBXS/USD reaalajas hind:

UBXS Token (UBXS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:13:06 (UTC+8)

UBXS Token (UBXS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+1.44%

-0.33%

-9.16%

-9.16%

UBXS Token (UBXS) reaalajas hind on $ 0.01479. Viimase 24 tunni jooksul UBXS kaubeldud madalaim $ 0.014 ja kõrgeim $ 0.01522 näitab aktiivset turu volatiivsust. UBXSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6548858415756186 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009392121359881727.

Lüliajalise tootluse osas on UBXS muutunud +1.44% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel -9.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UBXS Token (UBXS) – turuteave

No.2189

BSC

UBXS Token praegune turukapitalisatsioon on $ 845.32K $ 7.46K 24 tunnise kauplemismahuga. UBXS ringlev varu on 57.16M, mille koguvaru on 84999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

UBXS Token (UBXS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse UBXS Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000049-0.33%
30 päeva$ -0.01077-42.14%
60 päeva$ -0.00637-30.11%
90 päeva$ -0.01085-42.32%
UBXS Token Hinnamuutus täna

Täna registreeris UBXS muutuse $ -0.000049 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

UBXS Token 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01077 (-42.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

UBXS Token 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UBXS $ -0.00637 (-30.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

UBXS Token 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01085 (-42.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada UBXS Token (UBXS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe UBXS Token hinnaajaloo lehte.

Mis on UBXS Token (UBXS)

UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.

UBXS Token on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie UBXS Token investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UBXS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse UBXS Token kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie UBXS Token ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

UBXS Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on UBXS Token (UBXS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UBXS Token (UBXS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UBXS Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UBXS Token hinna ennustust kohe!

UBXS Token (UBXS) tokenoomika

UBXS Token (UBXS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UBXS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

UBXS Token (UBXS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas UBXS Token osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust UBXS Token osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

UBXS kohalike valuutade suhtes

UBXS Token ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest UBXS Token võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse UBXS Token ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UBXS Token kohta

Kui palju on UBXS Token (UBXS) tänapäeval väärt?
Reaalajas UBXS hind USD on 0.01479 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UBXS/USD hind?
Praegune hind UBXS/USD on $ 0.01479. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UBXS Token turukapitalisatsioon?
UBXS turukapitalisatsioon on $ 845.32K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UBXS ringlev varu?
UBXS ringlev varu on 57.16M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UBXS (ATH) hind?
UBXS saavutab ATH hinna summas 0.6548858415756186 USD.
Mis oli kõigi aegade UBXS madalaim (ATL) hind?
UBXS nägi ATL hinda summas 0.009392121359881727 USD.
Milline on UBXS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UBXS kauplemismaht on $ 7.46K USD.
Kas UBXS sel aastal kõrgemale ka suundub?
UBXS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UBXS hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 03:13:06 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

