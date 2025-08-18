UBXS Token (UBXS) reaalajas hind on $ 0.01479. Viimase 24 tunni jooksul UBXS kaubeldud madalaim $ 0.014 ja kõrgeim $ 0.01522 näitab aktiivset turu volatiivsust. UBXSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6548858415756186 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.009392121359881727.
Lüliajalise tootluse osas on UBXS muutunud +1.44% viimase tunni jooksul, -0.33% 24 tunni vältel -9.16% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
UBXS Token (UBXS) – turuteave
No.2189
$ 845.32K
$ 845.32K$ 845.32K
$ 7.46K
$ 7.46K$ 7.46K
$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M
57.16M
57.16M 57.16M
84,999,999
84,999,999 84,999,999
BSC
UBXS Token praegune turukapitalisatsioon on $ 845.32K$ 7.46K 24 tunnise kauplemismahuga. UBXS ringlev varu on 57.16M, mille koguvaru on 84999999. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
UBXS Token (UBXS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse UBXS Token tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000049
-0.33%
30 päeva
$ -0.01077
-42.14%
60 päeva
$ -0.00637
-30.11%
90 päeva
$ -0.01085
-42.32%
UBXS Token Hinnamuutus täna
Täna registreeris UBXS muutuse $ -0.000049 (-0.33%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
UBXS Token 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.01077 (-42.14%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
UBXS Token 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UBXS $ -0.00637 (-30.11%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
UBXS Token 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01085 (-42.32%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada UBXS Token (UBXS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
UBXS Token has entered the real world. The aim of the project is to bring together the physical world and the virtual world (metaverse) by combining the real estate sector with a market volume of 100 trillion dollars with blockchain, web 3.0., metaverse, tokenomics and NFT technologies.
UBXS Token hinna ennustus (USD)
Kui palju on UBXS Token (UBXS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UBXS Token (UBXS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UBXS Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
UBXS Token (UBXS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UBXS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
