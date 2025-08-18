Rohkem infot UBU

UBU hind(UBU)

1 UBU/USD reaalajas hind:

$0.01904
$0.01904$0.01904
-0.62%1D
USD
UBU (UBU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 05:32:57 (UTC+8)

UBU (UBU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01891
$ 0.01891$ 0.01891
24 h madal
$ 0.01919
$ 0.01919$ 0.01919
24 h kõrge

$ 0.01891
$ 0.01891$ 0.01891

$ 0.01919
$ 0.01919$ 0.01919

$ 0.10083071313538536
$ 0.10083071313538536$ 0.10083071313538536

$ 0.016205595026577896
$ 0.016205595026577896$ 0.016205595026577896

0.00%

-0.62%

+6.13%

+6.13%

UBU (UBU) reaalajas hind on $ 0.01904. Viimase 24 tunni jooksul UBU kaubeldud madalaim $ 0.01891 ja kõrgeim $ 0.01919 näitab aktiivset turu volatiivsust. UBUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.10083071313538536 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.016205595026577896.

Lüliajalise tootluse osas on UBU muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, -0.62% 24 tunni vältel +6.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

UBU (UBU) – turuteave

No.7656

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 106.85K
$ 106.85K$ 106.85K

$ 19.04M
$ 19.04M$ 19.04M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

MATIC

UBU praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 106.85K 24 tunnise kauplemismahuga. UBU ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 19.04M.

UBU (UBU) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse UBU tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001188-0.62%
30 päeva$ +0.00126+7.08%
60 päeva$ +0.00161+9.23%
90 päeva$ +0.00163+9.36%
UBU Hinnamuutus täna

Täna registreeris UBU muutuse $ -0.0001188 (-0.62%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

UBU 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00126 (+7.08%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

UBU 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UBU $ +0.00161 (+9.23%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

UBU 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00163 (+9.36%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada UBU (UBU) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe UBU hinnaajaloo lehte.

Mis on UBU (UBU)

Africa's first Metaverse, Africarare is the future of AI powered mixed reality, with a bold vision to serve over a billion people and break barriers. With a focus on Africa and communities worldwide, Africarare aims to create an inclusive platform that empowers individuals, brands, and communities to unleash their potential. By combining AI and mixed reality technologies, Africarare provides an immersive and interactive experience that transcends geographical boundaries. The platform enables users to connect, collaborate, and explore new possibilities in a dynamic digital environment.

UBU on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie UBU investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UBU panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse UBU kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie UBU ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

UBU hinna ennustus (USD)

Kui palju on UBU (UBU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UBU (UBU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UBU nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake UBU hinna ennustust kohe!

UBU (UBU) tokenoomika

UBU (UBU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UBU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

UBU (UBU) ostujuhend

Kas otsite, kuidas UBU osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust UBU osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

UBU kohalike valuutade suhtes

1 UBU(UBU)/VND
501.0376
1 UBU(UBU)/AUD
A$0.0291312
1 UBU(UBU)/GBP
0.0138992
1 UBU(UBU)/EUR
0.016184
1 UBU(UBU)/USD
$0.01904
1 UBU(UBU)/MYR
RM0.0801584
1 UBU(UBU)/TRY
0.777784
1 UBU(UBU)/JPY
¥2.79888
1 UBU(UBU)/ARS
ARS$24.6630832
1 UBU(UBU)/RUB
1.5167264
1 UBU(UBU)/INR
1.6661904
1 UBU(UBU)/IDR
Rp307.0967312
1 UBU(UBU)/KRW
26.4442752
1 UBU(UBU)/PHP
1.0810912
1 UBU(UBU)/EGP
￡E.0.9179184
1 UBU(UBU)/BRL
R$0.102816
1 UBU(UBU)/CAD
C$0.0262752
1 UBU(UBU)/BDT
2.3097424
1 UBU(UBU)/NGN
29.1576656
1 UBU(UBU)/UAH
0.7846384
1 UBU(UBU)/VES
Bs2.5704
1 UBU(UBU)/CLP
$18.31648
1 UBU(UBU)/PKR
Rs5.3890816
1 UBU(UBU)/KZT
10.2974032
1 UBU(UBU)/THB
฿0.615944
1 UBU(UBU)/TWD
NT$0.5717712
1 UBU(UBU)/AED
د.إ0.0698768
1 UBU(UBU)/CHF
Fr0.015232
1 UBU(UBU)/HKD
HK$0.1488928
1 UBU(UBU)/AMD
֏7.280896
1 UBU(UBU)/MAD
.د.م0.1711696
1 UBU(UBU)/MXN
$0.3562384
1 UBU(UBU)/PLN
0.0691152
1 UBU(UBU)/RON
лв0.0822528
1 UBU(UBU)/SEK
kr0.1816416
1 UBU(UBU)/BGN
лв0.0317968
1 UBU(UBU)/HUF
Ft6.4258096
1 UBU(UBU)/CZK
0.397936
1 UBU(UBU)/KWD
د.ك0.00578816
1 UBU(UBU)/ILS
0.0641648
1 UBU(UBU)/NOK
kr0.1934464
1 UBU(UBU)/NZD
$0.0319872

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest UBU võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse UBU ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse UBU kohta

Kui palju on UBU (UBU) tänapäeval väärt?
Reaalajas UBU hind USD on 0.01904 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UBU/USD hind?
Praegune hind UBU/USD on $ 0.01904. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on UBU turukapitalisatsioon?
UBU turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UBU ringlev varu?
UBU ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UBU (ATH) hind?
UBU saavutab ATH hinna summas 0.10083071313538536 USD.
Mis oli kõigi aegade UBU madalaim (ATL) hind?
UBU nägi ATL hinda summas 0.016205595026577896 USD.
Milline on UBU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UBU kauplemismaht on $ 106.85K USD.
Kas UBU sel aastal kõrgemale ka suundub?
UBU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UBU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:32:57 (UTC+8)

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul" ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 UBU = 0.01904 USD

UBUUSDT
$0.01904
$0.01904$0.01904
-0.67%

