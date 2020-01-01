Silent Notary (UBSN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Silent Notary (UBSN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Silent Notary (UBSN) teave Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties. Ametlik veebisait: https://silentnotary.com/ Valge raamat: https://silentnotary.com/wp.pdf Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x86EFc496DcA70bcFD92D19194290e8457a375773 Ostke UBSN kohe!

Silent Notary (UBSN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Silent Notary (UBSN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 186.46B $ 186.46B $ 186.46B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 662.13K $ 662.13K $ 662.13K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.000402 $ 0.000402 $ 0.000402 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.000003551 $ 0.000003551 $ 0.000003551 Lisateave Silent Notary (UBSN) hinna kohta

Silent Notary (UBSN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Silent Notary (UBSN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate UBSN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: UBSN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate UBSN tokeni tokenoomikat, avastage UBSN tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust UBSN Kas olete huvitatud Silent Notary (UBSN) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid UBSN ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas UBSN MEXC-ist osta!

Silent Notary (UBSN) hinna ajalugu UBSN hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage UBSN hinna ajalugu kohe!

UBSN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu UBSN võiks suunduda? Meie UBSN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake UBSN tokeni hinna ennustust kohe!

