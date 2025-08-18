Silent Notary (UBSN) reaalajas hind on $ 0.000003475. Viimase 24 tunni jooksul UBSN kaubeldud madalaim $ 0.000003457 ja kõrgeim $ 0.000003796 näitab aktiivset turu volatiivsust. UBSNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.003412566698066311 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on UBSN muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, +0.08% 24 tunni vältel +12.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Silent Notary (UBSN) – turuteave
No.5344
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 4.17K
$ 4.17K$ 4.17K
$ 647.96K
$ 647.96K$ 647.96K
0.00
0.00 0.00
186,462,812,051
186,462,812,051 186,462,812,051
186,462,812,051
186,462,812,051 186,462,812,051
0.00%
ETH
Silent Notary praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 4.17K 24 tunnise kauplemismahuga. UBSN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 186462812051. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 647.96K.
Silent Notary (UBSN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Silent Notary tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000000278
+0.08%
30 päeva
$ -0.000000302
-8.00%
60 päeva
$ +0.000000753
+27.66%
90 päeva
$ -0.000000161
-4.43%
Silent Notary Hinnamuutus täna
Täna registreeris UBSN muutuse $ +0.00000000278 (+0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Silent Notary 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000302 (-8.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Silent Notary 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UBSN $ +0.000000753 (+27.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Silent Notary 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000161 (-4.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Silent Notary (UBSN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties.
Silent Notary hinna ennustus (USD)
Kui palju on Silent Notary (UBSN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Silent Notary (UBSN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Silent Notary nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Silent Notary (UBSN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UBSN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
