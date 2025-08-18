Rohkem infot UBSN

Silent Notary hind(UBSN)

$0.000003473
+0.08%1D
Silent Notary (UBSN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 00:54:14 (UTC+8)

Silent Notary (UBSN) hinna teave (USD)

$ 0.000003457
24 h madal
$ 0.000003796
24 h kõrge

$ 0.000003457
$ 0.000003796
$ 0.003412566698066311
$ 0
+0.14%

+0.08%

+12.82%

+12.82%

Silent Notary (UBSN) reaalajas hind on $ 0.000003475. Viimase 24 tunni jooksul UBSN kaubeldud madalaim $ 0.000003457 ja kõrgeim $ 0.000003796 näitab aktiivset turu volatiivsust. UBSNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.003412566698066311 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on UBSN muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, +0.08% 24 tunni vältel +12.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Silent Notary (UBSN) – turuteave

$ 0.00
$ 4.17K
$ 647.96K
0.00
186,462,812,051
186,462,812,051
0.00%

ETH

Silent Notary praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 4.17K 24 tunnise kauplemismahuga. UBSN ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 186462812051. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 647.96K.

Silent Notary (UBSN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Silent Notary tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000000278+0.08%
30 päeva$ -0.000000302-8.00%
60 päeva$ +0.000000753+27.66%
90 päeva$ -0.000000161-4.43%
Silent Notary Hinnamuutus täna

Täna registreeris UBSN muutuse $ +0.00000000278 (+0.08%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Silent Notary 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000000302 (-8.00%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Silent Notary 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UBSN $ +0.000000753 (+27.66%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Silent Notary 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.000000161 (-4.43%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Silent Notary (UBSN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Silent Notary hinnaajaloo lehte.

Mis on Silent Notary (UBSN)

Silent Notary is a multiplatform decentralized service that utilizes blockchain technology to ensure the existence, integrity and attribution of communications, processes and data that are important to the users and their business. Certify and protect user's data without relying on third parties.

Silent Notary on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Silent Notary investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida UBSN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Silent Notary kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Silent Notary ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Silent Notary hinna ennustus (USD)

Kui palju on Silent Notary (UBSN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Silent Notary (UBSN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Silent Notary nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Silent Notary hinna ennustust kohe!

Silent Notary (UBSN) tokenoomika

Silent Notary (UBSN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UBSN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Silent Notary (UBSN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Silent Notary osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Silent Notary osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

UBSN kohalike valuutade suhtes

1 Silent Notary(UBSN)/VND
0.091444625
1 Silent Notary(UBSN)/AUD
A$0.000005282
1 Silent Notary(UBSN)/GBP
0.00000253675
1 Silent Notary(UBSN)/EUR
0.00000295375
1 Silent Notary(UBSN)/USD
$0.000003475
1 Silent Notary(UBSN)/MYR
RM0.00001462975
1 Silent Notary(UBSN)/TRY
0.00014174525
1 Silent Notary(UBSN)/JPY
¥0.000510825
1 Silent Notary(UBSN)/ARS
ARS$0.00450710975
1 Silent Notary(UBSN)/RUB
0.00027699225
1 Silent Notary(UBSN)/INR
0.00030409725
1 Silent Notary(UBSN)/IDR
Rp0.05604837925
1 Silent Notary(UBSN)/KRW
0.004826358
1 Silent Notary(UBSN)/PHP
0.00019651125
1 Silent Notary(UBSN)/EGP
￡E.0.0001677035
1 Silent Notary(UBSN)/BRL
R$0.000018765
1 Silent Notary(UBSN)/CAD
C$0.0000047955
1 Silent Notary(UBSN)/BDT
0.000422004
1 Silent Notary(UBSN)/NGN
0.0053297465
1 Silent Notary(UBSN)/UAH
0.00014320475
1 Silent Notary(UBSN)/VES
Bs0.000469125
1 Silent Notary(UBSN)/CLP
$0.0033499
1 Silent Notary(UBSN)/PKR
Rs0.000984398
1 Silent Notary(UBSN)/KZT
0.00188139975
1 Silent Notary(UBSN)/THB
฿0.0001122425
1 Silent Notary(UBSN)/TWD
NT$0.00010435425
1 Silent Notary(UBSN)/AED
د.إ0.00001275325
1 Silent Notary(UBSN)/CHF
Fr0.00000278
1 Silent Notary(UBSN)/HKD
HK$0.0000271745
1 Silent Notary(UBSN)/AMD
֏0.0013283535
1 Silent Notary(UBSN)/MAD
.د.م0.00003124025
1 Silent Notary(UBSN)/MXN
$0.00006557325
1 Silent Notary(UBSN)/PLN
0.000012649
1 Silent Notary(UBSN)/RON
лв0.000015012
1 Silent Notary(UBSN)/SEK
kr0.00003318625
1 Silent Notary(UBSN)/BGN
лв0.00000580325
1 Silent Notary(UBSN)/HUF
Ft0.00117316
1 Silent Notary(UBSN)/CZK
0.0000726275
1 Silent Notary(UBSN)/KWD
د.ك0.000001059875
1 Silent Notary(UBSN)/ILS
0.00001171075
1 Silent Notary(UBSN)/NOK
kr0.00003541025
1 Silent Notary(UBSN)/NZD
$0.000005838

Silent Notary ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Silent Notary võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Silent Notary ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Silent Notary kohta

Kui palju on Silent Notary (UBSN) tänapäeval väärt?
Reaalajas UBSN hind USD on 0.000003475 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune UBSN/USD hind?
Praegune hind UBSN/USD on $ 0.000003475. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Silent Notary turukapitalisatsioon?
UBSN turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on UBSN ringlev varu?
UBSN ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim UBSN (ATH) hind?
UBSN saavutab ATH hinna summas 0.003412566698066311 USD.
Mis oli kõigi aegade UBSN madalaim (ATL) hind?
UBSN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on UBSN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine UBSN kauplemismaht on $ 4.17K USD.
Kas UBSN sel aastal kõrgemale ka suundub?
UBSN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake UBSN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:54:14 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 UBSN = 0.000003475 USD

