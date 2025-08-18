UBC (UBC) reaalajas hind on $ 0.0002042. Viimase 24 tunni jooksul UBC kaubeldud madalaim $ 0.0001928 ja kõrgeim $ 0.0002059 näitab aktiivset turu volatiivsust. UBCkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on UBC muutunud +1.18% viimase tunni jooksul, +0.93% 24 tunni vältel +2.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
UBC (UBC) – turuteave
$ 56.24K
$ 56.24K$ 56.24K
$ 204.20K
$ 204.20K$ 204.20K
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
SOL
UBC praegune turukapitalisatsioon on --$ 56.24K 24 tunnise kauplemismahuga. UBC ringlev varu on --, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
UBC (UBC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse UBC tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000001882
+0.93%
30 päeva
$ -0.0006623
-76.44%
60 päeva
$ -0.0005741
-73.77%
90 päeva
$ -0.0008822
-81.21%
UBC Hinnamuutus täna
Täna registreeris UBC muutuse $ +0.000001882 (+0.93%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
UBC 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0006623 (-76.44%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
UBC 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus UBC $ -0.0005741 (-73.77%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
UBC 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0008822 (-81.21%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada UBC (UBC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Universal Basic Compute (UBC) represents a revolutionary innovation in the field of artificial intelligence (AI),aiming to ensure fair and sustainable access to computational resources for all autonomous AI entities.Inspired by the concept of Universal Basic Income (UBI), UBC offers a bold solution to the growing challenges of resource distribution in the rapidly expanding AI ecosystem.
UBC hinna ennustus (USD)
Kui palju on UBC (UBC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie UBC (UBC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida UBC nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
UBC (UBC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet UBC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
UBC (UBC) ostujuhend
