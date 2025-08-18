U2U Network (U2U) reaalajas hind on $ 0.006954. Viimase 24 tunni jooksul U2U kaubeldud madalaim $ 0.00693 ja kõrgeim $ 0.007171 näitab aktiivset turu volatiivsust. U2Ukõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.022144091827992506 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003663940949886323.
Lüliajalise tootluse osas on U2U muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -0.65% 24 tunni vältel -6.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
U2U Network (U2U) – turuteave
$ 10.61M
$ 94.30K
$ 69.54M
1.53B
10,000,000,000
9,150,000,000
15.26%
U2U Network praegune turukapitalisatsioon on $ 10.61M$ 94.30K 24 tunnise kauplemismahuga. U2U ringlev varu on 1.53B, mille koguvaru on 9150000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 69.54M.
U2U Network (U2U) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse U2U Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00004554
-0.65%
30 päeva
$ -0.000361
-4.94%
60 päeva
$ -0.001807
-20.63%
90 päeva
$ +0.00311
+80.90%
U2U Network Hinnamuutus täna
Täna registreeris U2U muutuse $ -0.00004554 (-0.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
U2U Network 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000361 (-4.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
U2U Network 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus U2U $ -0.001807 (-20.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
U2U Network 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00311 (+80.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada U2U Network (U2U) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation.
U2U Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie U2U Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida U2U panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse U2U Network kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie U2U Network ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
U2U Network hinna ennustus (USD)
Kui palju on U2U Network (U2U) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie U2U Network (U2U) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida U2U Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
U2U Network (U2U) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet U2U tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
U2U Network (U2U) ostujuhend
Kas otsite, kuidas U2U Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust U2U Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.