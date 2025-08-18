Mis on U2U Network (U2U)

U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation.

U2U Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil.



Milline on praegune U2U/USD hind? $ 0.006954 . Milline on U2U Network turukapitalisatsioon? U2U turukapitalisatsioon on $ 10.61M USD . Milline on U2U ringlev varu? U2U ringlev varu on 1.53B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim U2U (ATH) hind? U2U saavutab ATH hinna summas 0.022144091827992506 USD . Mis oli kõigi aegade U2U madalaim (ATL) hind? U2U nägi ATL hinda summas 0.003663940949886323 USD .

