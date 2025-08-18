Rohkem infot U2U

U2U Network logo

U2U Network hind(U2U)

$0.00696
-0.65%1D
U2U Network (U2U) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

U2U Network (U2U) hinna teave (USD)

$ 0.00693
24 h madal
$ 0.007171
24 h kõrge

U2U Network (U2U) reaalajas hind on $ 0.006954. Viimase 24 tunni jooksul U2U kaubeldud madalaim $ 0.00693 ja kõrgeim $ 0.007171 näitab aktiivset turu volatiivsust. U2Ukõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.022144091827992506 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.003663940949886323.

Lüliajalise tootluse osas on U2U muutunud -0.08% viimase tunni jooksul, -0.65% 24 tunni vältel -6.75% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

U2U Network (U2U) – turuteave

$ 10.61M
$ 94.30K
$ 69.54M
1.53B
10,000,000,000
9,150,000,000
U2U Network praegune turukapitalisatsioon on $ 10.61M $ 94.30K 24 tunnise kauplemismahuga. U2U ringlev varu on 1.53B, mille koguvaru on 9150000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 69.54M.

U2U Network (U2U) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse U2U Network tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

Täna$ -0.00004554-0.65%
30 päeva$ -0.000361-4.94%
60 päeva$ -0.001807-20.63%
90 päeva$ +0.00311+80.90%
U2U Network Hinnamuutus täna

Täna registreeris U2U muutuse $ -0.00004554 (-0.65%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

U2U Network 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.000361 (-4.94%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

U2U Network 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus U2U $ -0.001807 (-20.63%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

U2U Network 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.00311 (+80.90%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada U2U Network (U2U) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe U2U Network hinnaajaloo lehte.

Mis on U2U Network (U2U)

U2U Network is a modular Layer 1 blockchain tailored for the Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) ecosystem. Powered by subnet technology and backed by Kucoin Ventures, Chain Capital, Cointelegraph, IDG Blockchain, JDI, Blockhive, and others, U2U addresses scaling challenges with independent subnets managing their own data while maintaining a provable mainnet record. Unlike Peaq Network and IoTex, U2U’s subnets are customized for DePIN sectors like IoT, wireless networks, GPU computing, and decentralized storage. With 80+ dApps, over 1 million users, and 100,000+ daily active users, U2U demonstrates scalability, adaptability, and leadership in DePIN infrastructure innovation.

U2U Network on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie U2U Network investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

U2U Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on U2U Network (U2U) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie U2U Network (U2U) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida U2U Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

U2U Network (U2U) tokenoomika

U2U Network (U2U) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet U2U tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

U2U Network (U2U) ostujuhend

Kas otsite, kuidas U2U Network osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust U2U Network osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse U2U Network kohta

Kui palju on U2U Network (U2U) tänapäeval väärt?
Reaalajas U2U hind USD on 0.006954 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune U2U/USD hind?
Praegune hind U2U/USD on $ 0.006954. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on U2U Network turukapitalisatsioon?
U2U turukapitalisatsioon on $ 10.61M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on U2U ringlev varu?
U2U ringlev varu on 1.53B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim U2U (ATH) hind?
U2U saavutab ATH hinna summas 0.022144091827992506 USD.
Mis oli kõigi aegade U2U madalaim (ATL) hind?
U2U nägi ATL hinda summas 0.003663940949886323 USD.
Milline on U2U kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine U2U kauplemismaht on $ 94.30K USD.
Kas U2U sel aastal kõrgemale ka suundub?
U2U võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake U2U hinna ennustust.
