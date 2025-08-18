Rohkem infot TYT

Bounty Temple logo

Bounty Temple hind(TYT)

1 TYT/USD reaalajas hind:

$0.001924
$0.001924$0.001924
-3.55%1D
USD
Bounty Temple (TYT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:32:42 (UTC+8)

Bounty Temple (TYT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.001727
$ 0.001727$ 0.001727
24 h madal
$ 0.00209
$ 0.00209$ 0.00209
24 h kõrge

$ 0.001727
$ 0.001727$ 0.001727

$ 0.00209
$ 0.00209$ 0.00209

$ 2.5612204949346338
$ 2.5612204949346338$ 2.5612204949346338

$ 0.001179766675673342
$ 0.001179766675673342$ 0.001179766675673342

+0.10%

-3.55%

-11.14%

-11.14%

Bounty Temple (TYT) reaalajas hind on $ 0.001924. Viimase 24 tunni jooksul TYT kaubeldud madalaim $ 0.001727 ja kõrgeim $ 0.00209 näitab aktiivset turu volatiivsust. TYTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.5612204949346338 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001179766675673342.

Lüliajalise tootluse osas on TYT muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, -3.55% 24 tunni vältel -11.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Bounty Temple (TYT) – turuteave

No.5939

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 99.93K
$ 99.93K$ 99.93K

$ 92.35K
$ 92.35K$ 92.35K

0.00
0.00 0.00

48,000,000
48,000,000 48,000,000

MATIC

Bounty Temple praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 99.93K 24 tunnise kauplemismahuga. TYT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 48000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Bounty Temple (TYT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Bounty Temple tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00007082-3.55%
30 päeva$ -0.001059-35.51%
60 päeva$ -0.002226-53.64%
90 päeva$ -0.001901-49.70%
Bounty Temple Hinnamuutus täna

Täna registreeris TYT muutuse $ -0.00007082 (-3.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Bounty Temple 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001059 (-35.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Bounty Temple 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TYT $ -0.002226 (-53.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Bounty Temple 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001901 (-49.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Bounty Temple (TYT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Bounty Temple hinnaajaloo lehte.

Mis on Bounty Temple (TYT)

Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market.

Bounty Temple on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bounty Temple investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TYT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Bounty Temple kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bounty Temple ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Bounty Temple hinna ennustus (USD)

Kui palju on Bounty Temple (TYT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bounty Temple (TYT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bounty Temple nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Bounty Temple hinna ennustust kohe!

Bounty Temple (TYT) tokenoomika

Bounty Temple (TYT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TYT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Bounty Temple (TYT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Bounty Temple osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bounty Temple osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TYT kohalike valuutade suhtes

1 Bounty Temple(TYT)/VND
50.63006
1 Bounty Temple(TYT)/AUD
A$0.00294372
1 Bounty Temple(TYT)/GBP
0.00140452
1 Bounty Temple(TYT)/EUR
0.0016354
1 Bounty Temple(TYT)/USD
$0.001924
1 Bounty Temple(TYT)/MYR
RM0.00810004
1 Bounty Temple(TYT)/TRY
0.0785954
1 Bounty Temple(TYT)/JPY
¥0.282828
1 Bounty Temple(TYT)/ARS
ARS$2.49221492
1 Bounty Temple(TYT)/RUB
0.15326584
1 Bounty Temple(TYT)/INR
0.16836924
1 Bounty Temple(TYT)/IDR
Rp31.03225372
1 Bounty Temple(TYT)/KRW
2.67220512
1 Bounty Temple(TYT)/PHP
0.10924472
1 Bounty Temple(TYT)/EGP
￡E.0.09275604
1 Bounty Temple(TYT)/BRL
R$0.0103896
1 Bounty Temple(TYT)/CAD
C$0.00265512
1 Bounty Temple(TYT)/BDT
0.23340044
1 Bounty Temple(TYT)/NGN
2.94639436
1 Bounty Temple(TYT)/UAH
0.07928804
1 Bounty Temple(TYT)/VES
Bs0.25974
1 Bounty Temple(TYT)/CLP
$1.850888
1 Bounty Temple(TYT)/PKR
Rs0.54456896
1 Bounty Temple(TYT)/KZT
1.04055692
1 Bounty Temple(TYT)/THB
฿0.0622414
1 Bounty Temple(TYT)/TWD
NT$0.05777772
1 Bounty Temple(TYT)/AED
د.إ0.00706108
1 Bounty Temple(TYT)/CHF
Fr0.0015392
1 Bounty Temple(TYT)/HKD
HK$0.01504568
1 Bounty Temple(TYT)/AMD
֏0.7357376
1 Bounty Temple(TYT)/MAD
.د.م0.01729676
1 Bounty Temple(TYT)/MXN
$0.03599804
1 Bounty Temple(TYT)/PLN
0.00698412
1 Bounty Temple(TYT)/RON
лв0.00831168
1 Bounty Temple(TYT)/SEK
kr0.01835496
1 Bounty Temple(TYT)/BGN
лв0.00321308
1 Bounty Temple(TYT)/HUF
Ft0.64933076
1 Bounty Temple(TYT)/CZK
0.0402116
1 Bounty Temple(TYT)/KWD
د.ك0.000584896
1 Bounty Temple(TYT)/ILS
0.00648388
1 Bounty Temple(TYT)/NOK
kr0.01954784
1 Bounty Temple(TYT)/NZD
$0.00323232

Bounty Temple ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Bounty Temple võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Bounty Temple ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Bounty Temple kohta

Kui palju on Bounty Temple (TYT) tänapäeval väärt?
Reaalajas TYT hind USD on 0.001924 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TYT/USD hind?
Praegune hind TYT/USD on $ 0.001924. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Bounty Temple turukapitalisatsioon?
TYT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TYT ringlev varu?
TYT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TYT (ATH) hind?
TYT saavutab ATH hinna summas 2.5612204949346338 USD.
Mis oli kõigi aegade TYT madalaim (ATL) hind?
TYT nägi ATL hinda summas 0.001179766675673342 USD.
Milline on TYT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TYT kauplemismaht on $ 99.93K USD.
Kas TYT sel aastal kõrgemale ka suundub?
TYT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TYT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 05:32:42 (UTC+8)

Bounty Temple (TYT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TYT/USD kalkulaator

Summa

TYT
TYT
USD
USD

1 TYT = 0.001924 USD

Kauplemine: TYT

TYTUSDT
$0.001924
$0.001924$0.001924
-3.51%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu