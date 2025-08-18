Bounty Temple (TYT) reaalajas hind on $ 0.001924. Viimase 24 tunni jooksul TYT kaubeldud madalaim $ 0.001727 ja kõrgeim $ 0.00209 näitab aktiivset turu volatiivsust. TYTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.5612204949346338 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.001179766675673342.
Lüliajalise tootluse osas on TYT muutunud +0.10% viimase tunni jooksul, -3.55% 24 tunni vältel -11.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Bounty Temple (TYT) – turuteave
No.5939
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 99.93K
$ 99.93K$ 99.93K
$ 92.35K
$ 92.35K$ 92.35K
0.00
0.00 0.00
48,000,000
48,000,000 48,000,000
MATIC
Bounty Temple praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 99.93K 24 tunnise kauplemismahuga. TYT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 48000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Bounty Temple (TYT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Bounty Temple tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00007082
-3.55%
30 päeva
$ -0.001059
-35.51%
60 päeva
$ -0.002226
-53.64%
90 päeva
$ -0.001901
-49.70%
Bounty Temple Hinnamuutus täna
Täna registreeris TYT muutuse $ -0.00007082 (-3.55%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Bounty Temple 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.001059 (-35.51%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Bounty Temple 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TYT $ -0.002226 (-53.64%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Bounty Temple 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.001901 (-49.70%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Bounty Temple (TYT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Bounty Temple is the first of 100 P2E-Evolution games to launch on Orasis platform, the game also will be using a casual concept where everyone can enjoy the game without much effort, the model utilized in this game will also solve the sustainability issues in the existing P2E models, the project team have developed an unique proprietary AI algorithm that will ensure the token stability, also their product is designed to weather through the bear market.
Bounty Temple on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Bounty Temple investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TYT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Bounty Temple kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Bounty Temple ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Bounty Temple hinna ennustus (USD)
Kui palju on Bounty Temple (TYT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Bounty Temple (TYT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Bounty Temple nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Bounty Temple (TYT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TYT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Bounty Temple (TYT) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Bounty Temple osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Bounty Temple osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.