Tomwifhat (TWIF) teave Tomwifhat is a meme coin on BNB Smart Chain. Ametlik veebisait: https://www.tomwifcoin.org Valge raamat: https://whitepaper.tomwifcoin.org/ Plokiahela Explorer: https://bscscan.com/token/0x62760e76dce6b500349ec5f6119228d047913350 Ostke TWIF kohe!

Tomwifhat (TWIF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Tomwifhat (TWIF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 732.10K $ 732.10K $ 732.10K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0252 $ 0.0252 $ 0.0252 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000290877413006022 $ 0.000290877413006022 $ 0.000290877413006022 Praegune hind: $ 0.0007321 $ 0.0007321 $ 0.0007321 Lisateave Tomwifhat (TWIF) hinna kohta

Tomwifhat (TWIF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Tomwifhat (TWIF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TWIF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TWIF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TWIF tokeni tokenoomikat, avastage TWIF tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TWIF Kas olete huvitatud Tomwifhat (TWIF) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TWIF ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TWIF MEXC-ist osta!

Tomwifhat (TWIF) hinna ajalugu TWIF hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TWIF hinna ajalugu kohe!

TWIF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TWIF võiks suunduda? Meie TWIF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TWIF tokeni hinna ennustust kohe!

