TUX Project (TUXC) teave TUX project aims to leverage the transparency, security, and efficiency of blockchain to create a decentralized ecosystem that fosters social impact and empowers individuals to drive positive change. Ametlik veebisait: https://tux-wallet.com/ Valge raamat: https://tux-wallet.com/wp-content/uploads/2024/04/White-Paper_FA-En.pdf Plokiahela Explorer: https://arbiscan.io/address/0x4b019aaa21e98e212d31e54c843e73ff34d25717 Ostke TUXC kohe!

TUX Project (TUXC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TUX Project (TUXC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 8.10B $ 8.10B $ 8.10B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.96M $ 3.96M $ 3.96M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.0004891 $ 0.0004891 $ 0.0004891 Lisateave TUX Project (TUXC) hinna kohta

TUX Project (TUXC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TUX Project (TUXC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TUXC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TUXC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TUXC tokeni tokenoomikat, avastage TUXC tokeni reaalajas hinda!

TUX Project (TUXC) hinna ajalugu TUXC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TUXC hinna ajalugu kohe!

TUXC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TUXC võiks suunduda? Meie TUXC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TUXC tokeni hinna ennustust kohe!

