Rohkem infot TUXC

TUXC Hinnainfo

TUXC Valge raamat

TUXC Ametlik veebisait

TUXC Tokenoomika

TUXC Hinnaprognoos

TUXC Ajalugu

TUXC – ostujuhend

TUXC-usaldusraha valuutakonverter

TUXC Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

TUX Project logo

TUX Project hind(TUXC)

1 TUXC/USD reaalajas hind:

$0.0004127
$0.0004127$0.0004127
+0.36%1D
USD
TUX Project (TUXC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:54:07 (UTC+8)

TUX Project (TUXC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000347
$ 0.000347$ 0.000347
24 h madal
$ 0.000477
$ 0.000477$ 0.000477
24 h kõrge

$ 0.000347
$ 0.000347$ 0.000347

$ 0.000477
$ 0.000477$ 0.000477

--
----

--
----

+0.14%

+0.36%

-2.30%

-2.30%

TUX Project (TUXC) reaalajas hind on $ 0.0004127. Viimase 24 tunni jooksul TUXC kaubeldud madalaim $ 0.000347 ja kõrgeim $ 0.000477 näitab aktiivset turu volatiivsust. TUXCkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on TUXC muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, +0.36% 24 tunni vältel -2.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TUX Project (TUXC) – turuteave

--
----

$ 13.28K
$ 13.28K$ 13.28K

$ 3.34M
$ 3.34M$ 3.34M

--
----

8,100,000,000
8,100,000,000 8,100,000,000

ARB

TUX Project praegune turukapitalisatsioon on -- $ 13.28K 24 tunnise kauplemismahuga. TUXC ringlev varu on --, mille koguvaru on 8100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

TUX Project (TUXC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TUX Project tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00000148+0.36%
30 päeva$ +0.0000716+20.99%
60 päeva$ -0.00027-39.55%
90 päeva$ -0.0004506-52.20%
TUX Project Hinnamuutus täna

Täna registreeris TUXC muutuse $ +0.00000148 (+0.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TUX Project 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000716 (+20.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TUX Project 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TUXC $ -0.00027 (-39.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TUX Project 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0004506 (-52.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TUX Project (TUXC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TUX Project hinnaajaloo lehte.

Mis on TUX Project (TUXC)

TUX project aims to leverage the transparency, security, and efficiency of blockchain to create a decentralized ecosystem that fosters social impact and empowers individuals to drive positive change.

TUX Project on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TUX Project investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TUXC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TUX Project kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TUX Project ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TUX Project hinna ennustus (USD)

Kui palju on TUX Project (TUXC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TUX Project (TUXC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TUX Project nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TUX Project hinna ennustust kohe!

TUX Project (TUXC) tokenoomika

TUX Project (TUXC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TUXC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TUX Project (TUXC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TUX Project osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TUX Project osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TUXC kohalike valuutade suhtes

1 TUX Project(TUXC)/VND
10.8602005
1 TUX Project(TUXC)/AUD
A$0.000627304
1 TUX Project(TUXC)/GBP
0.000301271
1 TUX Project(TUXC)/EUR
0.000350795
1 TUX Project(TUXC)/USD
$0.0004127
1 TUX Project(TUXC)/MYR
RM0.001737467
1 TUX Project(TUXC)/TRY
0.016834033
1 TUX Project(TUXC)/JPY
¥0.0606669
1 TUX Project(TUXC)/ARS
ARS$0.535276027
1 TUX Project(TUXC)/RUB
0.032896317
1 TUX Project(TUXC)/INR
0.036115377
1 TUX Project(TUXC)/IDR
Rp6.656450681
1 TUX Project(TUXC)/KRW
0.573190776
1 TUX Project(TUXC)/PHP
0.023338185
1 TUX Project(TUXC)/EGP
￡E.0.019916902
1 TUX Project(TUXC)/BRL
R$0.00222858
1 TUX Project(TUXC)/CAD
C$0.000569526
1 TUX Project(TUXC)/BDT
0.050118288
1 TUX Project(TUXC)/NGN
0.632974498
1 TUX Project(TUXC)/UAH
0.017007367
1 TUX Project(TUXC)/VES
Bs0.0557145
1 TUX Project(TUXC)/CLP
$0.3978428
1 TUX Project(TUXC)/PKR
Rs0.116909656
1 TUX Project(TUXC)/KZT
0.223439907
1 TUX Project(TUXC)/THB
฿0.01333021
1 TUX Project(TUXC)/TWD
NT$0.012393381
1 TUX Project(TUXC)/AED
د.إ0.001514609
1 TUX Project(TUXC)/CHF
Fr0.00033016
1 TUX Project(TUXC)/HKD
HK$0.003227314
1 TUX Project(TUXC)/AMD
֏0.157758702
1 TUX Project(TUXC)/MAD
.د.م0.003710173
1 TUX Project(TUXC)/MXN
$0.007787649
1 TUX Project(TUXC)/PLN
0.001502228
1 TUX Project(TUXC)/RON
лв0.001782864
1 TUX Project(TUXC)/SEK
kr0.003941285
1 TUX Project(TUXC)/BGN
лв0.000689209
1 TUX Project(TUXC)/HUF
Ft0.13932752
1 TUX Project(TUXC)/CZK
0.00862543
1 TUX Project(TUXC)/KWD
د.ك0.0001258735
1 TUX Project(TUXC)/ILS
0.001390799
1 TUX Project(TUXC)/NOK
kr0.004205413
1 TUX Project(TUXC)/NZD
$0.000693336

TUX Project ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TUX Project võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TUX Project ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TUX Project kohta

Kui palju on TUX Project (TUXC) tänapäeval väärt?
Reaalajas TUXC hind USD on 0.0004127 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TUXC/USD hind?
Praegune hind TUXC/USD on $ 0.0004127. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TUX Project turukapitalisatsioon?
TUXC turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TUXC ringlev varu?
TUXC ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TUXC (ATH) hind?
TUXC saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade TUXC madalaim (ATL) hind?
TUXC nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on TUXC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TUXC kauplemismaht on $ 13.28K USD.
Kas TUXC sel aastal kõrgemale ka suundub?
TUXC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TUXC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:54:07 (UTC+8)

TUX Project (TUXC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TUXC/USD kalkulaator

Summa

TUXC
TUXC
USD
USD

1 TUXC = 0.0004127 USD

Kauplemine: TUXC

TUXCUSDT
$0.0004127
$0.0004127$0.0004127
+0.29%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu