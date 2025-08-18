TUX Project (TUXC) reaalajas hind on $ 0.0004127. Viimase 24 tunni jooksul TUXC kaubeldud madalaim $ 0.000347 ja kõrgeim $ 0.000477 näitab aktiivset turu volatiivsust. TUXCkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on TUXC muutunud +0.14% viimase tunni jooksul, +0.36% 24 tunni vältel -2.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TUX Project (TUXC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TUX Project tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.00000148
+0.36%
30 päeva
$ +0.0000716
+20.99%
60 päeva
$ -0.00027
-39.55%
90 päeva
$ -0.0004506
-52.20%
TUX Project Hinnamuutus täna
Täna registreeris TUXC muutuse $ +0.00000148 (+0.36%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TUX Project 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0000716 (+20.99%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TUX Project 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TUXC $ -0.00027 (-39.55%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TUX Project 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0004506 (-52.20%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
TUX project aims to leverage the transparency, security, and efficiency of blockchain to create a decentralized ecosystem that fosters social impact and empowers individuals to drive positive change.
TUX Project hinna ennustus (USD)
Kui palju on TUX Project (TUXC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TUX Project (TUXC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TUX Project nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TUX Project (TUXC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TUXC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TUX Project (TUXC) ostujuhend
