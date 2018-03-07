TrueUSD (TUSD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TrueUSD (TUSD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TrueUSD (TUSD) teave TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts. Ametlik veebisait: https://tusd.io/ Valge raamat: https://docs.google.com/document/d/1kXuaGCm929FT67I7As9yprAudj2wp9nbka53rfkLiiU/edit Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x0000000000085d4780B73119b644AE5ecd22b376 Ostke TUSD kohe!

TrueUSD (TUSD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TrueUSD (TUSD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 493.33M $ 493.33M $ 493.33M Koguvaru: $ 494.52M $ 494.52M $ 494.52M Ringlev varu: $ 494.52M $ 494.52M $ 494.52M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 493.33M $ 493.33M $ 493.33M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.0949 $ 1.0949 $ 1.0949 Kõigi aegade madalaim: $ 0.917876956195 $ 0.917876956195 $ 0.917876956195 Praegune hind: $ 0.9976 $ 0.9976 $ 0.9976 Lisateave TrueUSD (TUSD) hinna kohta

TrueUSD (TUSD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TrueUSD (TUSD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TUSD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TUSD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TUSD tokeni tokenoomikat, avastage TUSD tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TUSD Kas olete huvitatud TrueUSD (TUSD) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TUSD ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TUSD MEXC-ist osta!

TrueUSD (TUSD) hinna ajalugu TUSD hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TUSD hinna ajalugu kohe!

TUSD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TUSD võiks suunduda? Meie TUSD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TUSD tokeni hinna ennustust kohe!

