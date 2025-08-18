TrueUSD (TUSD) reaalajas hind on $ 0.9975. Viimase 24 tunni jooksul TUSD kaubeldud madalaim $ 0.9971 ja kõrgeim $ 0.9979 näitab aktiivset turu volatiivsust. TUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.364490032196045 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.917876956195.
Lüliajalise tootluse osas on TUSD muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel -0.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TrueUSD (TUSD) – turuteave
No.122
$ 493.28M
$ 493.28M$ 493.28M
$ 139.61K
$ 139.61K$ 139.61K
$ 493.28M
$ 493.28M$ 493.28M
494.52M
494.52M 494.52M
494,515,083
494,515,083 494,515,083
0.01%
2018-03-07 00:00:00
$ 1
$ 1$ 1
ETH
TrueUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 493.28M$ 139.61K 24 tunnise kauplemismahuga. TUSD ringlev varu on 494.52M, mille koguvaru on 494515083. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
TrueUSD (TUSD) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TrueUSD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.0001
-0.01%
30 päeva
$ +0.0005
+0.05%
60 päeva
$ +0.0024
+0.24%
90 päeva
$ -0.0011
-0.12%
TrueUSD Hinnamuutus täna
Täna registreeris TUSD muutuse $ -0.0001 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TrueUSD 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0005 (+0.05%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TrueUSD 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TUSD $ +0.0024 (+0.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TrueUSD 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0011 (-0.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TrueUSD (TUSD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.
TrueUSD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TrueUSD investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TUSD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse TrueUSD kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TrueUSD ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
TrueUSD hinna ennustus (USD)
Kui palju on TrueUSD (TUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TrueUSD (TUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TrueUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TrueUSD (TUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TrueUSD (TUSD) ostujuhend
Kas otsite, kuidas TrueUSD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TrueUSD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.