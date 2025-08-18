Rohkem infot TUSD

TrueUSD hind(TUSD)

1 TUSD/USD reaalajas hind:

$0.9975
-0.01%1D
USD
TrueUSD (TUSD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 05:32:34 (UTC+8)

TrueUSD (TUSD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.9971
24 h madal
$ 0.9979
24 h kõrge

$ 0.9971
$ 0.9979
$ 1.364490032196045
$ 0.917876956195
+0.01%

-0.01%

-0.02%

-0.02%

TrueUSD (TUSD) reaalajas hind on $ 0.9975. Viimase 24 tunni jooksul TUSD kaubeldud madalaim $ 0.9971 ja kõrgeim $ 0.9979 näitab aktiivset turu volatiivsust. TUSDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.364490032196045 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.917876956195.

Lüliajalise tootluse osas on TUSD muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.01% 24 tunni vältel -0.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TrueUSD (TUSD) – turuteave

No.122

$ 493.28M
$ 139.61K
$ 493.28M
494.52M
494,515,083
0.01%

2018-03-07 00:00:00

$ 1
ETH

TrueUSD praegune turukapitalisatsioon on $ 493.28M $ 139.61K 24 tunnise kauplemismahuga. TUSD ringlev varu on 494.52M, mille koguvaru on 494515083.

TrueUSD (TUSD) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TrueUSD tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0001-0.01%
30 päeva$ +0.0005+0.05%
60 päeva$ +0.0024+0.24%
90 päeva$ -0.0011-0.12%
TrueUSD Hinnamuutus täna

Täna registreeris TUSD muutuse $ -0.0001 (-0.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TrueUSD 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0005 (+0.05%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TrueUSD 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TUSD $ +0.0024 (+0.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TrueUSD 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0011 (-0.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TrueUSD (TUSD) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TrueUSD hinnaajaloo lehte.

Mis on TrueUSD (TUSD)

TrueUSD is a stablecoin backed by USD. Collateralized by USD, it can be exchanged with and trusted by multiple banking partners in legally protected escrow accounts.

TrueUSD on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TrueUSD investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TUSD panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TrueUSD kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TrueUSD ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TrueUSD hinna ennustus (USD)

Kui palju on TrueUSD (TUSD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TrueUSD (TUSD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TrueUSD nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TrueUSD hinna ennustust kohe!

TrueUSD (TUSD) tokenoomika

TrueUSD (TUSD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TUSD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TrueUSD (TUSD) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TrueUSD osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TrueUSD osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TUSD kohalike valuutade suhtes

TrueUSD ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TrueUSD võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TrueUSD ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TrueUSD kohta

Kui palju on TrueUSD (TUSD) tänapäeval väärt?
Reaalajas TUSD hind USD on 0.9975 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TUSD/USD hind?
Praegune hind TUSD/USD on $ 0.9975. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TrueUSD turukapitalisatsioon?
TUSD turukapitalisatsioon on $ 493.28M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TUSD ringlev varu?
TUSD ringlev varu on 494.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TUSD (ATH) hind?
TUSD saavutab ATH hinna summas 1.364490032196045 USD.
Mis oli kõigi aegade TUSD madalaim (ATL) hind?
TUSD nägi ATL hinda summas 0.917876956195 USD.
Milline on TUSD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TUSD kauplemismaht on $ 139.61K USD.
Kas TUSD sel aastal kõrgemale ka suundub?
TUSD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TUSD hinna ennustust.
TrueUSD (TUSD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

