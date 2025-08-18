Rohkem infot TUBES

TUBES hind(TUBES)

1 TUBES/USD reaalajas hind:

$0.1997
$0.1997$0.1997
+0.40%1D
TUBES (TUBES) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:12:58 (UTC+8)

TUBES (TUBES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.198
$ 0.198$ 0.198
24 h madal
$ 0.2
$ 0.2$ 0.2
24 h kõrge

$ 0.198
$ 0.198$ 0.198

$ 0.2
$ 0.2$ 0.2

$ 3.5120072983704493
$ 3.5120072983704493$ 3.5120072983704493

$ 0.22999102299813068
$ 0.22999102299813068$ 0.22999102299813068

0.00%

+0.40%

+126.67%

+126.67%

TUBES (TUBES) reaalajas hind on $ 0.1997. Viimase 24 tunni jooksul TUBES kaubeldud madalaim $ 0.198 ja kõrgeim $ 0.2 näitab aktiivset turu volatiivsust. TUBESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.5120072983704493 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.22999102299813068.

Lüliajalise tootluse osas on TUBES muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.40% 24 tunni vältel +126.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TUBES (TUBES) – turuteave

No.8429

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 39.74K
$ 39.74K$ 39.74K

$ 7.79M
$ 7.79M$ 7.79M

0.00
0.00 0.00

39,000,000
39,000,000 39,000,000

39,000,000
39,000,000 39,000,000

0.00%

TUBES praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 39.74K 24 tunnise kauplemismahuga. TUBES ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 39000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.79M.

TUBES (TUBES) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TUBES tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.000796+0.40%
30 päeva$ +0.1044+109.54%
60 päeva$ -0.0372-15.71%
90 päeva$ -0.2375-54.33%
TUBES Hinnamuutus täna

Täna registreeris TUBES muutuse $ +0.000796 (+0.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TUBES 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1044 (+109.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TUBES 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TUBES $ -0.0372 (-15.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TUBES 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2375 (-54.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TUBES (TUBES) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TUBES hinnaajaloo lehte.

Mis on TUBES (TUBES)

The TUBE protocol launch the First Inscription cross-chain decentralized exchange. With breakthroughs in cross-chain technology and the realization of DEFI functions on ERC20, the platform will operate with transparent and secure rules, leading the industry's ecosystem development. The main functions in the first phase of the platform's technological ecosystem development include liquidity staking, liquidity rewards, decentralized exchange, staking lending protocols, and cross-chain protocols.

TUBES on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TUBES investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TUBES panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TUBES kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TUBES ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TUBES hinna ennustus (USD)

Kui palju on TUBES (TUBES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TUBES (TUBES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TUBES nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TUBES hinna ennustust kohe!

TUBES (TUBES) tokenoomika

TUBES (TUBES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TUBES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TUBES (TUBES) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TUBES osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TUBES osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TUBES kohalike valuutade suhtes

TUBES ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TUBES võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TUBES kohta

Kui palju on TUBES (TUBES) tänapäeval väärt?
Reaalajas TUBES hind USD on 0.1997 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TUBES/USD hind?
Praegune hind TUBES/USD on $ 0.1997. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TUBES turukapitalisatsioon?
TUBES turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TUBES ringlev varu?
TUBES ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TUBES (ATH) hind?
TUBES saavutab ATH hinna summas 3.5120072983704493 USD.
Mis oli kõigi aegade TUBES madalaim (ATL) hind?
TUBES nägi ATL hinda summas 0.22999102299813068 USD.
Milline on TUBES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TUBES kauplemismaht on $ 39.74K USD.
Kas TUBES sel aastal kõrgemale ka suundub?
TUBES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TUBES hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 03:12:58 (UTC+8)

TUBES (TUBES) Olulised valdkonna uudised

08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 TUBES = 0.1997 USD

