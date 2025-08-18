TUBES (TUBES) reaalajas hind on $ 0.1997. Viimase 24 tunni jooksul TUBES kaubeldud madalaim $ 0.198 ja kõrgeim $ 0.2 näitab aktiivset turu volatiivsust. TUBESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.5120072983704493 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.22999102299813068.
Lüliajalise tootluse osas on TUBES muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.40% 24 tunni vältel +126.67% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TUBES (TUBES) – turuteave
No.8429
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 39.74K
$ 39.74K$ 39.74K
$ 7.79M
$ 7.79M$ 7.79M
0.00
0.00 0.00
39,000,000
39,000,000 39,000,000
39,000,000
39,000,000 39,000,000
0.00%
ETH
TUBES praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 39.74K 24 tunnise kauplemismahuga. TUBES ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 39000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.79M.
TUBES (TUBES) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TUBES tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.000796
+0.40%
30 päeva
$ +0.1044
+109.54%
60 päeva
$ -0.0372
-15.71%
90 päeva
$ -0.2375
-54.33%
TUBES Hinnamuutus täna
Täna registreeris TUBES muutuse $ +0.000796 (+0.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TUBES 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.1044 (+109.54%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TUBES 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TUBES $ -0.0372 (-15.71%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TUBES 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.2375 (-54.33%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TUBES (TUBES) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
The TUBE protocol launch the First Inscription cross-chain decentralized exchange. With breakthroughs in cross-chain technology and the realization of DEFI functions on ERC20, the platform will operate with transparent and secure rules, leading the industry's ecosystem development. The main functions in the first phase of the platform's technological ecosystem development include liquidity staking, liquidity rewards, decentralized exchange, staking lending protocols, and cross-chain protocols.
TUBES (TUBES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TUBES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
