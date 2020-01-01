Atua AI (TUA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Atua AI (TUA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Atua AI (TUA) teave Atua AI is a game-changing on-chain platform that empowers Web3 users with advanced AI tools for content creation. From generating text and images to writing code in multiple languages, Atua AI seamlessly integrates with existing systems and leverages blockchain for secure, scalable operations. With support for over 53 languages, it's a versatile solution for businesses and developers looking to elevate their productivity and creativity in the digital era. Ametlik veebisait: https://atua.ai Valge raamat: https://whitepaper.atua.ai Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x791a5c2261823dbf69b27b63e851b7745532cfa2 Ostke TUA kohe!

Atua AI (TUA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Atua AI (TUA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 106.25K $ 106.25K $ 106.25K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0034203 $ 0.0034203 $ 0.0034203 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000021606363103917 $ 0.000021606363103917 $ 0.000021606363103917 Praegune hind: $ 0.00002125 $ 0.00002125 $ 0.00002125 Lisateave Atua AI (TUA) hinna kohta

Atua AI (TUA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Atua AI (TUA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TUA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TUA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TUA tokeni tokenoomikat, avastage TUA tokeni reaalajas hinda!

Atua AI (TUA) hinna ajalugu TUA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TUA hinna ajalugu kohe!

TUA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TUA võiks suunduda? Meie TUA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TUA tokeni hinna ennustust kohe!

