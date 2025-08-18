Atua AI (TUA) reaalajas hind on $ 0.0000264. Viimase 24 tunni jooksul TUA kaubeldud madalaim $ 0.0000243 ja kõrgeim $ 0.0000318 näitab aktiivset turu volatiivsust. TUAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.003176069423196347 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000021606363103917.
Lüliajalise tootluse osas on TUA muutunud -2.23% viimase tunni jooksul, -2.22% 24 tunni vältel +17.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Atua AI (TUA) – turuteave
No.8371
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 1.31K
$ 1.31K$ 1.31K
$ 132.00K
$ 132.00K$ 132.00K
0.00
0.00 0.00
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
0.00%
BSC
Atua AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 1.31K 24 tunnise kauplemismahuga. TUA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 132.00K.
Atua AI (TUA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Atua AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000599
-2.22%
30 päeva
$ -0.00003
-53.20%
60 päeva
$ -0.000085
-76.31%
90 päeva
$ -0.0000898
-77.29%
Atua AI Hinnamuutus täna
Täna registreeris TUA muutuse $ -0.000000599 (-2.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Atua AI 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00003 (-53.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Atua AI 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TUA $ -0.000085 (-76.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Atua AI 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000898 (-77.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Atua AI (TUA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Atua AI is a game-changing on-chain platform that empowers Web3 users with advanced AI tools for content creation. From generating text and images to writing code in multiple languages, Atua AI seamlessly integrates with existing systems and leverages blockchain for secure, scalable operations. With support for over 53 languages, it's a versatile
solution for businesses and developers looking to elevate their productivity and creativity in the digital era.
Atua AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Atua AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TUA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Atua AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Atua AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Atua AI hinna ennustus (USD)
Kui palju on Atua AI (TUA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Atua AI (TUA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Atua AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Atua AI (TUA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TUA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Atua AI (TUA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Atua AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Atua AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.