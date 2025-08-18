Rohkem infot TUA

TUA Hinnainfo

TUA Valge raamat

TUA Ametlik veebisait

TUA Tokenoomika

TUA Hinnaprognoos

TUA Ajalugu

TUA – ostujuhend

TUA-usaldusraha valuutakonverter

TUA Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Atua AI logo

Atua AI hind(TUA)

1 TUA/USD reaalajas hind:

$0.0000264
$0.0000264$0.0000264
-2.22%1D
USD
Atua AI (TUA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:53:59 (UTC+8)

Atua AI (TUA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000243
$ 0.0000243$ 0.0000243
24 h madal
$ 0.0000318
$ 0.0000318$ 0.0000318
24 h kõrge

$ 0.0000243
$ 0.0000243$ 0.0000243

$ 0.0000318
$ 0.0000318$ 0.0000318

$ 0.003176069423196347
$ 0.003176069423196347$ 0.003176069423196347

$ 0.000021606363103917
$ 0.000021606363103917$ 0.000021606363103917

-2.23%

-2.22%

+17.33%

+17.33%

Atua AI (TUA) reaalajas hind on $ 0.0000264. Viimase 24 tunni jooksul TUA kaubeldud madalaim $ 0.0000243 ja kõrgeim $ 0.0000318 näitab aktiivset turu volatiivsust. TUAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.003176069423196347 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000021606363103917.

Lüliajalise tootluse osas on TUA muutunud -2.23% viimase tunni jooksul, -2.22% 24 tunni vältel +17.33% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Atua AI (TUA) – turuteave

No.8371

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.31K
$ 1.31K$ 1.31K

$ 132.00K
$ 132.00K$ 132.00K

0.00
0.00 0.00

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

0.00%

BSC

Atua AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 1.31K 24 tunnise kauplemismahuga. TUA ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 5000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 132.00K.

Atua AI (TUA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Atua AI tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000599-2.22%
30 päeva$ -0.00003-53.20%
60 päeva$ -0.000085-76.31%
90 päeva$ -0.0000898-77.29%
Atua AI Hinnamuutus täna

Täna registreeris TUA muutuse $ -0.000000599 (-2.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Atua AI 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00003 (-53.20%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Atua AI 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TUA $ -0.000085 (-76.31%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Atua AI 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000898 (-77.29%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Atua AI (TUA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Atua AI hinnaajaloo lehte.

Mis on Atua AI (TUA)

Atua AI is a game-changing on-chain platform that empowers Web3 users with advanced AI tools for content creation. From generating text and images to writing code in multiple languages, Atua AI seamlessly integrates with existing systems and leverages blockchain for secure, scalable operations. With support for over 53 languages, it's a versatile solution for businesses and developers looking to elevate their productivity and creativity in the digital era.

Atua AI on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Atua AI investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TUA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Atua AI kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Atua AI ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Atua AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Atua AI (TUA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Atua AI (TUA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Atua AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Atua AI hinna ennustust kohe!

Atua AI (TUA) tokenoomika

Atua AI (TUA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TUA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Atua AI (TUA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Atua AI osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Atua AI osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TUA kohalike valuutade suhtes

1 Atua AI(TUA)/VND
0.694716
1 Atua AI(TUA)/AUD
A$0.000040128
1 Atua AI(TUA)/GBP
0.000019272
1 Atua AI(TUA)/EUR
0.00002244
1 Atua AI(TUA)/USD
$0.0000264
1 Atua AI(TUA)/MYR
RM0.000111144
1 Atua AI(TUA)/TRY
0.001076856
1 Atua AI(TUA)/JPY
¥0.0038808
1 Atua AI(TUA)/ARS
ARS$0.034241064
1 Atua AI(TUA)/RUB
0.002104344
1 Atua AI(TUA)/INR
0.002310264
1 Atua AI(TUA)/IDR
Rp0.425806392
1 Atua AI(TUA)/KRW
0.036666432
1 Atua AI(TUA)/PHP
0.00149292
1 Atua AI(TUA)/EGP
￡E.0.001274064
1 Atua AI(TUA)/BRL
R$0.00014256
1 Atua AI(TUA)/CAD
C$0.000036432
1 Atua AI(TUA)/BDT
0.003206016
1 Atua AI(TUA)/NGN
0.040490736
1 Atua AI(TUA)/UAH
0.001087944
1 Atua AI(TUA)/VES
Bs0.003564
1 Atua AI(TUA)/CLP
$0.0254496
1 Atua AI(TUA)/PKR
Rs0.007478592
1 Atua AI(TUA)/KZT
0.014293224
1 Atua AI(TUA)/THB
฿0.00085272
1 Atua AI(TUA)/TWD
NT$0.000792792
1 Atua AI(TUA)/AED
د.إ0.000096888
1 Atua AI(TUA)/CHF
Fr0.00002112
1 Atua AI(TUA)/HKD
HK$0.000206448
1 Atua AI(TUA)/AMD
֏0.010091664
1 Atua AI(TUA)/MAD
.د.م0.000237336
1 Atua AI(TUA)/MXN
$0.000498168
1 Atua AI(TUA)/PLN
0.000096096
1 Atua AI(TUA)/RON
лв0.000114048
1 Atua AI(TUA)/SEK
kr0.00025212
1 Atua AI(TUA)/BGN
лв0.000044088
1 Atua AI(TUA)/HUF
Ft0.00891264
1 Atua AI(TUA)/CZK
0.00055176
1 Atua AI(TUA)/KWD
د.ك0.000008052
1 Atua AI(TUA)/ILS
0.000088968
1 Atua AI(TUA)/NOK
kr0.000269016
1 Atua AI(TUA)/NZD
$0.000044352

Atua AI ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Atua AI võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Atua AI ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Atua AI kohta

Kui palju on Atua AI (TUA) tänapäeval väärt?
Reaalajas TUA hind USD on 0.0000264 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TUA/USD hind?
Praegune hind TUA/USD on $ 0.0000264. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Atua AI turukapitalisatsioon?
TUA turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TUA ringlev varu?
TUA ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TUA (ATH) hind?
TUA saavutab ATH hinna summas 0.003176069423196347 USD.
Mis oli kõigi aegade TUA madalaim (ATL) hind?
TUA nägi ATL hinda summas 0.000021606363103917 USD.
Milline on TUA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TUA kauplemismaht on $ 1.31K USD.
Kas TUA sel aastal kõrgemale ka suundub?
TUA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TUA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:53:59 (UTC+8)

Atua AI (TUA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TUA/USD kalkulaator

Summa

TUA
TUA
USD
USD

1 TUA = 0.0000264 USD

Kauplemine: TUA

TUAUSDT
$0.0000264
$0.0000264$0.0000264
-2.22%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu