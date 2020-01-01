TongTongCoin (TTCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TongTongCoin (TTCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TongTongCoin (TTCOIN) teave TongTongCoin is a decentralized blockchain cryptocurrency that drastically reduces transaction fees for existing payment systems such as credit cards and cash and bank fees for online remittance services, and facilitates payment and remittance processes. Ametlik veebisait: https://ttchain.io/ Plokiahela Explorer: https://browser.tongtongchain.io/#/ Ostke TTCOIN kohe!

TongTongCoin (TTCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TongTongCoin (TTCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 38.53M $ 38.53M $ 38.53M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.3 $ 2.3 $ 2.3 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 0.03853 $ 0.03853 $ 0.03853 Lisateave TongTongCoin (TTCOIN) hinna kohta

TongTongCoin (TTCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TongTongCoin (TTCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TTCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TTCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TTCOIN tokeni tokenoomikat, avastage TTCOIN tokeni reaalajas hinda!

