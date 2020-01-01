Dejitaru Tsuka (TSUKA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dejitaru Tsuka (TSUKA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dejitaru Tsuka (TSUKA) teave Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas. Ametlik veebisait: https://tsuka.io/ Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0xc5fb36dd2fb59d3b98deff88425a3f425ee469ed Ostke TSUKA kohe!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dejitaru Tsuka (TSUKA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.95M $ 4.95M $ 4.95M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.95M $ 4.95M $ 4.95M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.1597 $ 0.1597 $ 0.1597 Kõigi aegade madalaim: $ 0.002343424462156912 $ 0.002343424462156912 $ 0.002343424462156912 Praegune hind: $ 0.004946 $ 0.004946 $ 0.004946 Lisateave Dejitaru Tsuka (TSUKA) hinna kohta

Dejitaru Tsuka (TSUKA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dejitaru Tsuka (TSUKA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TSUKA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TSUKA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TSUKA tokeni tokenoomikat, avastage TSUKA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TSUKA Kas olete huvitatud Dejitaru Tsuka (TSUKA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TSUKA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TSUKA MEXC-ist osta!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) hinna ajalugu TSUKA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TSUKA hinna ajalugu kohe!

TSUKA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TSUKA võiks suunduda? Meie TSUKA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TSUKA tokeni hinna ennustust kohe!

