1 TSUKA/USD reaalajas hind:

-0.13%1D
USD
Dejitaru Tsuka (TSUKA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:01:20 (UTC+8)

Dejitaru Tsuka (TSUKA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.004922
24 h madal
$ 0.005563
24 h kõrge

$ 0.004922
$ 0.005563
$ 0.24735055084312768
$ 0.002343424462156912
-0.20%

-0.13%

-2.81%

-2.81%

Dejitaru Tsuka (TSUKA) reaalajas hind on $ 0.005168. Viimase 24 tunni jooksul TSUKA kaubeldud madalaim $ 0.004922 ja kõrgeim $ 0.005563 näitab aktiivset turu volatiivsust. TSUKAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.24735055084312768 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002343424462156912.

Lüliajalise tootluse osas on TSUKA muutunud -0.20% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel -2.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dejitaru Tsuka (TSUKA) – turuteave

No.1411

$ 5.17M
$ 56.56K
$ 5.17M
1.00B
1,000,000,000
ETH

Dejitaru Tsuka praegune turukapitalisatsioon on $ 5.17M $ 56.56K 24 tunnise kauplemismahuga. TSUKA ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Dejitaru Tsuka (TSUKA) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Dejitaru Tsuka tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00000674-0.13%
30 päeva$ +0.000218+4.40%
60 päeva$ +0.002034+64.90%
90 päeva$ +0.001913+58.77%
Dejitaru Tsuka Hinnamuutus täna

Täna registreeris TSUKA muutuse $ -0.00000674 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Dejitaru Tsuka 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000218 (+4.40%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Dejitaru Tsuka 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TSUKA $ +0.002034 (+64.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Dejitaru Tsuka 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001913 (+58.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Dejitaru Tsuka (TSUKA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Dejitaru Tsuka hinnaajaloo lehte.

Mis on Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas.

Dejitaru Tsuka on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dejitaru Tsuka investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TSUKA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Dejitaru Tsuka kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dejitaru Tsuka ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Dejitaru Tsuka hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dejitaru Tsuka (TSUKA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dejitaru Tsuka (TSUKA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dejitaru Tsuka nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dejitaru Tsuka hinna ennustust kohe!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) tokenoomika

Dejitaru Tsuka (TSUKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TSUKA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Dejitaru Tsuka (TSUKA) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Dejitaru Tsuka osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dejitaru Tsuka osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

Dejitaru Tsuka ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Dejitaru Tsuka võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Dejitaru Tsuka ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dejitaru Tsuka kohta

Kui palju on Dejitaru Tsuka (TSUKA) tänapäeval väärt?
Reaalajas TSUKA hind USD on 0.005168 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TSUKA/USD hind?
Praegune hind TSUKA/USD on $ 0.005168. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dejitaru Tsuka turukapitalisatsioon?
TSUKA turukapitalisatsioon on $ 5.17M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TSUKA ringlev varu?
TSUKA ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TSUKA (ATH) hind?
TSUKA saavutab ATH hinna summas 0.24735055084312768 USD.
Mis oli kõigi aegade TSUKA madalaim (ATL) hind?
TSUKA nägi ATL hinda summas 0.002343424462156912 USD.
Milline on TSUKA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TSUKA kauplemismaht on $ 56.56K USD.
Kas TSUKA sel aastal kõrgemale ka suundub?
TSUKA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TSUKA hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 02:01:20 (UTC+8)

Kuvage rohkem

Lahtiütlus

