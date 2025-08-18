Mis on Dejitaru Tsuka (TSUKA)

Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas.

Milline on praegune TSUKA/USD hind? $ 0.005168 . Milline on Dejitaru Tsuka turukapitalisatsioon? TSUKA turukapitalisatsioon on $ 5.17M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TSUKA ringlev varu? TSUKA ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TSUKA (ATH) hind? TSUKA saavutab ATH hinna summas 0.24735055084312768 USD . Mis oli kõigi aegade TSUKA madalaim (ATL) hind? TSUKA nägi ATL hinda summas 0.002343424462156912 USD . Milline on TSUKA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TSUKA kauplemismaht on $ 56.56K USD .

Dejitaru Tsuka (TSUKA) Olulised valdkonna uudised

Värsked uudised

