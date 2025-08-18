Dejitaru Tsuka (TSUKA) reaalajas hind on $ 0.005168. Viimase 24 tunni jooksul TSUKA kaubeldud madalaim $ 0.004922 ja kõrgeim $ 0.005563 näitab aktiivset turu volatiivsust. TSUKAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.24735055084312768 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.002343424462156912.
Lüliajalise tootluse osas on TSUKA muutunud -0.20% viimase tunni jooksul, -0.13% 24 tunni vältel -2.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dejitaru Tsuka (TSUKA) – turuteave
No.1411
$ 5.17M
$ 5.17M
$ 56.56K
$ 56.56K
$ 5.17M
$ 5.17M
1.00B
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
ETH
Dejitaru Tsuka praegune turukapitalisatsioon on $ 5.17M$ 56.56K 24 tunnise kauplemismahuga. TSUKA ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Dejitaru Tsuka (TSUKA) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Dejitaru Tsuka tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00000674
-0.13%
30 päeva
$ +0.000218
+4.40%
60 päeva
$ +0.002034
+64.90%
90 päeva
$ +0.001913
+58.77%
Dejitaru Tsuka Hinnamuutus täna
Täna registreeris TSUKA muutuse $ -0.00000674 (-0.13%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Dejitaru Tsuka 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.000218 (+4.40%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Dejitaru Tsuka 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TSUKA $ +0.002034 (+64.90%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Dejitaru Tsuka 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.001913 (+58.77%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Dejitaru Tsuka (TSUKA) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Tsuka is a decentralized community that is centered around meditation, reflection, and research. Tsuka encourages positive community sentiment through the study of philosophical, meditative, and spiritual ideas.
Dejitaru Tsuka on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Dejitaru Tsuka investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TSUKA panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Dejitaru Tsuka kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Dejitaru Tsuka ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Dejitaru Tsuka hinna ennustus (USD)
Kui palju on Dejitaru Tsuka (TSUKA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dejitaru Tsuka (TSUKA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dejitaru Tsuka nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Dejitaru Tsuka (TSUKA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TSUKA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Dejitaru Tsuka (TSUKA) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Dejitaru Tsuka osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Dejitaru Tsuka osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
