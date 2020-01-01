TSUBASA Governance (TSUGT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TSUBASA Governance (TSUGT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TSUBASA Governance (TSUGT) teave “Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.” Ametlik veebisait: https://tsubasa-rivals.com/ Valge raamat: https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/en/ Plokiahela Explorer: https://polygonscan.com/token/0x70e29b7e036b14d496431b77e0b6eb0008be6165 Ostke TSUGT kohe!

TSUBASA Governance (TSUGT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TSUBASA Governance (TSUGT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 106.38K $ 106.38K $ 106.38K Koguvaru: $ 971.44M $ 971.44M $ 971.44M Ringlev varu: $ 178.88M $ 178.88M $ 178.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 594.70K $ 594.70K $ 594.70K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.23988 $ 0.23988 $ 0.23988 Kõigi aegade madalaim: $ 0.000496828364239706 $ 0.000496828364239706 $ 0.000496828364239706 Praegune hind: $ 0.0005947 $ 0.0005947 $ 0.0005947 Lisateave TSUBASA Governance (TSUGT) hinna kohta

TSUBASA Governance (TSUGT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TSUBASA Governance (TSUGT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TSUGT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TSUGT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TSUGT tokeni tokenoomikat, avastage TSUGT tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TSUGT Kas olete huvitatud TSUBASA Governance (TSUGT) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TSUGT ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TSUGT MEXC-ist osta!

TSUBASA Governance (TSUGT) hinna ajalugu TSUGT hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TSUGT hinna ajalugu kohe!

TSUGT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TSUGT võiks suunduda? Meie TSUGT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TSUGT tokeni hinna ennustust kohe!

