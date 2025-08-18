Rohkem infot TSUGT

TSUBASA Governance logo

TSUBASA Governance hind(TSUGT)

1 TSUGT/USD reaalajas hind:

$0.0006004
$0.0006004
-0.11%1D
USD
TSUBASA Governance (TSUGT) reaalajas hinnagraafik
TSUBASA Governance (TSUGT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.16%

-0.11%

-3.85%

-3.85%

TSUBASA Governance (TSUGT) reaalajas hind on $ 0.0006004. Viimase 24 tunni jooksul TSUGT kaubeldud madalaim $ 0.0005993 ja kõrgeim $ 0.0006133 näitab aktiivset turu volatiivsust. TSUGTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.4993061027795405 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000496828364239706.

Lüliajalise tootluse osas on TSUGT muutunud +0.16% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel -3.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TSUBASA Governance (TSUGT) – turuteave

No.2859

17.88%

MATIC

TSUBASA Governance praegune turukapitalisatsioon on $ 107.40K $ 98.10K 24 tunnise kauplemismahuga. TSUGT ringlev varu on 178.88M, mille koguvaru on 971441361.109. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 600.40K.

TSUBASA Governance (TSUGT) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TSUBASA Governance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000000661-0.11%
30 päeva$ -0.0000828-12.12%
60 päeva$ -0.0002796-31.78%
90 päeva$ -0.0010728-64.12%
TSUBASA Governance Hinnamuutus täna

Täna registreeris TSUGT muutuse $ -0.000000661 (-0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TSUBASA Governance 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000828 (-12.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TSUBASA Governance 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TSUGT $ -0.0002796 (-31.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TSUBASA Governance 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0010728 (-64.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TSUBASA Governance (TSUGT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TSUBASA Governance hinnaajaloo lehte.

Mis on TSUBASA Governance (TSUGT)

“Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.”

TSUBASA Governance on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TSUBASA Governance investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TSUGT panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TSUBASA Governance kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TSUBASA Governance ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TSUBASA Governance hinna ennustus (USD)

Kui palju on TSUBASA Governance (TSUGT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TSUBASA Governance (TSUGT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TSUBASA Governance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TSUBASA Governance hinna ennustust kohe!

TSUBASA Governance (TSUGT) tokenoomika

TSUBASA Governance (TSUGT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TSUGT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TSUBASA Governance (TSUGT) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TSUBASA Governance osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TSUBASA Governance osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TSUBASA Governance ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TSUBASA Governance võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse TSUBASA Governance ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TSUBASA Governance kohta

Kui palju on TSUBASA Governance (TSUGT) tänapäeval väärt?
Reaalajas TSUGT hind USD on 0.0006004 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TSUGT/USD hind?
Praegune hind TSUGT/USD on $ 0.0006004. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TSUBASA Governance turukapitalisatsioon?
TSUGT turukapitalisatsioon on $ 107.40K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TSUGT ringlev varu?
TSUGT ringlev varu on 178.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TSUGT (ATH) hind?
TSUGT saavutab ATH hinna summas 1.4993061027795405 USD.
Mis oli kõigi aegade TSUGT madalaim (ATL) hind?
TSUGT nägi ATL hinda summas 0.000496828364239706 USD.
Milline on TSUGT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TSUGT kauplemismaht on $ 98.10K USD.
Kas TSUGT sel aastal kõrgemale ka suundub?
TSUGT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TSUGT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

