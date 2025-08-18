TSUBASA Governance (TSUGT) reaalajas hind on $ 0.0006004. Viimase 24 tunni jooksul TSUGT kaubeldud madalaim $ 0.0005993 ja kõrgeim $ 0.0006133 näitab aktiivset turu volatiivsust. TSUGTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.4993061027795405 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000496828364239706.
Lüliajalise tootluse osas on TSUGT muutunud +0.16% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel -3.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TSUBASA Governance (TSUGT) – turuteave
$ 107.40K
$ 98.10K
$ 600.40K
178.88M
1,000,000,000
971,441,361.109
17.88%
MATIC
TSUBASA Governance praegune turukapitalisatsioon on $ 107.40K$ 98.10K 24 tunnise kauplemismahuga. TSUGT ringlev varu on 178.88M, mille koguvaru on 971441361.109. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 600.40K.
TSUBASA Governance (TSUGT) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TSUBASA Governance tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000000661
-0.11%
30 päeva
$ -0.0000828
-12.12%
60 päeva
$ -0.0002796
-31.78%
90 päeva
$ -0.0010728
-64.12%
TSUBASA Governance Hinnamuutus täna
Täna registreeris TSUGT muutuse $ -0.000000661 (-0.11%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TSUBASA Governance 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000828 (-12.12%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TSUBASA Governance 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TSUGT $ -0.0002796 (-31.78%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TSUBASA Governance 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0010728 (-64.12%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TSUBASA Governance (TSUGT) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
“Captain Tsubasa -RIVALS-” is a game based on the popular football manga “Captain Tsubasa” by Yoichi Takahashi. With over 70 million copies sold, the manga follows Tsubasa Ozora’s journey and growth as a football player. The game offers PvE and PvP modes, allowing players to experience story battles and compete against others. Players can develop and strengthen their unique NFT characters while competing for items against their “rivals.”
