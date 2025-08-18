Rohkem infot TRUST

TRUST Hinnainfo

TRUST Ametlik veebisait

TRUST Tokenoomika

TRUST Hinnaprognoos

TRUST Ajalugu

TRUST – ostujuhend

TRUST-usaldusraha valuutakonverter

TRUST Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Trust The Process logo

Trust The Process hind(TRUST)

1 TRUST/USD reaalajas hind:

$0.0005186
$0.0005186$0.0005186
0.00%1D
USD
Trust The Process (TRUST) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:53:44 (UTC+8)

Trust The Process (TRUST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0005186
$ 0.0005186$ 0.0005186
24 h madal
$ 0.000519
$ 0.000519$ 0.000519
24 h kõrge

$ 0.0005186
$ 0.0005186$ 0.0005186

$ 0.000519
$ 0.000519$ 0.000519

$ 0.05737362198044114
$ 0.05737362198044114$ 0.05737362198044114

$ 0.000489170828173781
$ 0.000489170828173781$ 0.000489170828173781

0.00%

0.00%

-8.28%

-8.28%

Trust The Process (TRUST) reaalajas hind on $ 0.0005187. Viimase 24 tunni jooksul TRUST kaubeldud madalaim $ 0.0005186 ja kõrgeim $ 0.000519 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.05737362198044114 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000489170828173781.

Lüliajalise tootluse osas on TRUST muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -8.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Trust The Process (TRUST) – turuteave

No.3615

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.07K
$ 54.07K$ 54.07K

$ 518.70K
$ 518.70K$ 518.70K

0.00
0.00 0.00

999,995,323
999,995,323 999,995,323

999,995,323
999,995,323 999,995,323

0.00%

SOL

Trust The Process praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 54.07K 24 tunnise kauplemismahuga. TRUST ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 999995323. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 518.70K.

Trust The Process (TRUST) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Trust The Process tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0001982-27.65%
60 päeva$ -0.000258-33.22%
90 päeva$ -0.0003264-38.63%
Trust The Process Hinnamuutus täna

Täna registreeris TRUST muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Trust The Process 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0001982 (-27.65%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Trust The Process 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRUST $ -0.000258 (-33.22%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Trust The Process 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0003264 (-38.63%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Trust The Process (TRUST) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Trust The Process hinnaajaloo lehte.

Mis on Trust The Process (TRUST)

Trust The Process is a meme coin on the Solana chain.

Trust The Process on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Trust The Process investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TRUST panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Trust The Process kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Trust The Process ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Trust The Process hinna ennustus (USD)

Kui palju on Trust The Process (TRUST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Trust The Process (TRUST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Trust The Process nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Trust The Process hinna ennustust kohe!

Trust The Process (TRUST) tokenoomika

Trust The Process (TRUST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Trust The Process (TRUST) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Trust The Process osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Trust The Process osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRUST kohalike valuutade suhtes

1 Trust The Process(TRUST)/VND
13.6495905
1 Trust The Process(TRUST)/AUD
A$0.000788424
1 Trust The Process(TRUST)/GBP
0.000378651
1 Trust The Process(TRUST)/EUR
0.000440895
1 Trust The Process(TRUST)/USD
$0.0005187
1 Trust The Process(TRUST)/MYR
RM0.002183727
1 Trust The Process(TRUST)/TRY
0.021157773
1 Trust The Process(TRUST)/JPY
¥0.0762489
1 Trust The Process(TRUST)/ARS
ARS$0.672759087
1 Trust The Process(TRUST)/RUB
0.041345577
1 Trust The Process(TRUST)/INR
0.045391437
1 Trust The Process(TRUST)/IDR
Rp8.366127861
1 Trust The Process(TRUST)/KRW
0.720412056
1 Trust The Process(TRUST)/PHP
0.029332485
1 Trust The Process(TRUST)/EGP
￡E.0.025032462
1 Trust The Process(TRUST)/BRL
R$0.00280098
1 Trust The Process(TRUST)/CAD
C$0.000715806
1 Trust The Process(TRUST)/BDT
0.062990928
1 Trust The Process(TRUST)/NGN
0.795550938
1 Trust The Process(TRUST)/UAH
0.021375627
1 Trust The Process(TRUST)/VES
Bs0.0700245
1 Trust The Process(TRUST)/CLP
$0.5000268
1 Trust The Process(TRUST)/PKR
Rs0.146937336
1 Trust The Process(TRUST)/KZT
0.280829367
1 Trust The Process(TRUST)/THB
฿0.01675401
1 Trust The Process(TRUST)/TWD
NT$0.015576561
1 Trust The Process(TRUST)/AED
د.إ0.001903629
1 Trust The Process(TRUST)/CHF
Fr0.00041496
1 Trust The Process(TRUST)/HKD
HK$0.004056234
1 Trust The Process(TRUST)/AMD
֏0.198278262
1 Trust The Process(TRUST)/MAD
.د.م0.004663113
1 Trust The Process(TRUST)/MXN
$0.009787869
1 Trust The Process(TRUST)/PLN
0.001888068
1 Trust The Process(TRUST)/RON
лв0.002240784
1 Trust The Process(TRUST)/SEK
kr0.004953585
1 Trust The Process(TRUST)/BGN
лв0.000866229
1 Trust The Process(TRUST)/HUF
Ft0.17511312
1 Trust The Process(TRUST)/CZK
0.01084083
1 Trust The Process(TRUST)/KWD
د.ك0.0001582035
1 Trust The Process(TRUST)/ILS
0.001748019
1 Trust The Process(TRUST)/NOK
kr0.005285553
1 Trust The Process(TRUST)/NZD
$0.000871416

Trust The Process ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Trust The Process võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse Trust The Process ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Trust The Process kohta

Kui palju on Trust The Process (TRUST) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRUST hind USD on 0.0005187 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRUST/USD hind?
Praegune hind TRUST/USD on $ 0.0005187. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Trust The Process turukapitalisatsioon?
TRUST turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRUST ringlev varu?
TRUST ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUST (ATH) hind?
TRUST saavutab ATH hinna summas 0.05737362198044114 USD.
Mis oli kõigi aegade TRUST madalaim (ATL) hind?
TRUST nägi ATL hinda summas 0.000489170828173781 USD.
Milline on TRUST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRUST kauplemismaht on $ 54.07K USD.
Kas TRUST sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRUST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRUST hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 00:53:44 (UTC+8)

Trust The Process (TRUST) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TRUST/USD kalkulaator

Summa

TRUST
TRUST
USD
USD

1 TRUST = 0.0005187 USD

Kauplemine: TRUST

TRUSTUSDT
$0.0005186
$0.0005186$0.0005186
-0.03%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu