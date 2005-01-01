Trump404 (TRUMP404) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Trump404 (TRUMP404) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Trump404 (TRUMP404) teave Trump404 is a meme token based on ERC404, a 10,000-NFT splinterable token. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection. Ametlik veebisait: http://whowillwin2024.wtf/#/home Valge raamat: http://whowillwin2024.wtf/#/home Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/token/0x8A13e06230a7832190A6848b33C27ea916e7fe18 Ostke TRUMP404 kohe!

Trump404 (TRUMP404) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Trump404 (TRUMP404) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: -- -- -- Koguvaru: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Ringlev varu: -- -- -- FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 627.80K $ 627.80K $ 627.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 7,500 $ 7,500 $ 7,500 Kõigi aegade madalaim: -- -- -- Praegune hind: $ 62.78 $ 62.78 $ 62.78 Lisateave Trump404 (TRUMP404) hinna kohta

Trump404 (TRUMP404) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Trump404 (TRUMP404) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRUMP404 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRUMP404 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRUMP404 tokeni tokenoomikat, avastage TRUMP404 tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TRUMP404 Kas olete huvitatud Trump404 (TRUMP404) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TRUMP404 ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TRUMP404 MEXC-ist osta!

Trump404 (TRUMP404) hinna ajalugu TRUMP404 hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TRUMP404 hinna ajalugu kohe!

TRUMP404 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TRUMP404 võiks suunduda? Meie TRUMP404 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TRUMP404 tokeni hinna ennustust kohe!

