Rohkem infot TRUMP404

TRUMP404 Hinnainfo

TRUMP404 Valge raamat

TRUMP404 Ametlik veebisait

TRUMP404 Tokenoomika

TRUMP404 Hinnaprognoos

TRUMP404 Ajalugu

TRUMP404 – ostujuhend

TRUMP404-usaldusraha valuutakonverter

TRUMP404 Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Trump404 logo

Trump404 hind(TRUMP404)

1 TRUMP404/USD reaalajas hind:

$65.89
$65.89$65.89
+0.22%1D
USD
Trump404 (TRUMP404) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:12:43 (UTC+8)

Trump404 (TRUMP404) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 60.82
$ 60.82$ 60.82
24 h madal
$ 70.95
$ 70.95$ 70.95
24 h kõrge

$ 60.82
$ 60.82$ 60.82

$ 70.95
$ 70.95$ 70.95

--
----

--
----

0.00%

+0.22%

-1.98%

-1.98%

Trump404 (TRUMP404) reaalajas hind on $ 65.89. Viimase 24 tunni jooksul TRUMP404 kaubeldud madalaim $ 60.82 ja kõrgeim $ 70.95 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUMP404kõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on TRUMP404 muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.22% 24 tunni vältel -1.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Trump404 (TRUMP404) – turuteave

--
----

$ 2.83K
$ 2.83K$ 2.83K

$ 658.90K
$ 658.90K$ 658.90K

--
----

10,000
10,000 10,000

ETH

Trump404 praegune turukapitalisatsioon on -- $ 2.83K 24 tunnise kauplemismahuga. TRUMP404 ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Trump404 (TRUMP404) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Trump404 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.1446+0.22%
30 päeva$ -14.11-17.64%
60 päeva$ -23.01-25.89%
90 päeva$ -19.88-23.18%
Trump404 Hinnamuutus täna

Täna registreeris TRUMP404 muutuse $ +0.1446 (+0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Trump404 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -14.11 (-17.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Trump404 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRUMP404 $ -23.01 (-25.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Trump404 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -19.88 (-23.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Trump404 (TRUMP404) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Trump404 hinnaajaloo lehte.

Mis on Trump404 (TRUMP404)

Trump404 is a meme token based on ERC404, a 10,000-NFT splinterable token. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.

Trump404 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Trump404 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TRUMP404 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Trump404 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Trump404 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Trump404 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Trump404 (TRUMP404) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Trump404 (TRUMP404) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Trump404 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Trump404 hinna ennustust kohe!

Trump404 (TRUMP404) tokenoomika

Trump404 (TRUMP404) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUMP404 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Trump404 (TRUMP404) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Trump404 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Trump404 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRUMP404 kohalike valuutade suhtes

1 Trump404(TRUMP404)/VND
1,733,895.35
1 Trump404(TRUMP404)/AUD
A$100.1528
1 Trump404(TRUMP404)/GBP
48.0997
1 Trump404(TRUMP404)/EUR
56.0065
1 Trump404(TRUMP404)/USD
$65.89
1 Trump404(TRUMP404)/MYR
RM277.3969
1 Trump404(TRUMP404)/TRY
2,687.6531
1 Trump404(TRUMP404)/JPY
¥9,685.83
1 Trump404(TRUMP404)/ARS
ARS$85,459.9889
1 Trump404(TRUMP404)/RUB
5,252.0919
1 Trump404(TRUMP404)/INR
5,766.0339
1 Trump404(TRUMP404)/IDR
Rp1,062,741.7867
1 Trump404(TRUMP404)/KRW
91,513.3032
1 Trump404(TRUMP404)/PHP
3,726.0795
1 Trump404(TRUMP404)/EGP
￡E.3,179.8514
1 Trump404(TRUMP404)/BRL
R$355.806
1 Trump404(TRUMP404)/CAD
C$90.9282
1 Trump404(TRUMP404)/BDT
8,001.6816
1 Trump404(TRUMP404)/NGN
101,058.1286
1 Trump404(TRUMP404)/UAH
2,715.3269
1 Trump404(TRUMP404)/VES
Bs8,895.15
1 Trump404(TRUMP404)/CLP
$63,517.96
1 Trump404(TRUMP404)/PKR
Rs18,665.3192
1 Trump404(TRUMP404)/KZT
35,673.5049
1 Trump404(TRUMP404)/THB
฿2,134.1771
1 Trump404(TRUMP404)/TWD
NT$1,978.6767
1 Trump404(TRUMP404)/AED
د.إ241.8163
1 Trump404(TRUMP404)/CHF
Fr52.712
1 Trump404(TRUMP404)/HKD
HK$515.2598
1 Trump404(TRUMP404)/AMD
֏25,187.1114
1 Trump404(TRUMP404)/MAD
.د.م592.3511
1 Trump404(TRUMP404)/MXN
$1,243.3443
1 Trump404(TRUMP404)/PLN
239.8396
1 Trump404(TRUMP404)/RON
лв284.6448
1 Trump404(TRUMP404)/SEK
kr629.2495
1 Trump404(TRUMP404)/BGN
лв110.0363
1 Trump404(TRUMP404)/HUF
Ft22,244.464
1 Trump404(TRUMP404)/CZK
1,377.101
1 Trump404(TRUMP404)/KWD
د.ك20.09645
1 Trump404(TRUMP404)/ILS
222.0493
1 Trump404(TRUMP404)/NOK
kr671.4191
1 Trump404(TRUMP404)/NZD
$110.6952

Trump404 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Trump404 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Trump404 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Trump404 kohta

Kui palju on Trump404 (TRUMP404) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRUMP404 hind USD on 65.89 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRUMP404/USD hind?
Praegune hind TRUMP404/USD on $ 65.89. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Trump404 turukapitalisatsioon?
TRUMP404 turukapitalisatsioon on -- USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRUMP404 ringlev varu?
TRUMP404 ringlev varu on -- USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUMP404 (ATH) hind?
TRUMP404 saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade TRUMP404 madalaim (ATL) hind?
TRUMP404 nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on TRUMP404 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRUMP404 kauplemismaht on $ 2.83K USD.
Kas TRUMP404 sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRUMP404 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRUMP404 hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 03:12:43 (UTC+8)

Trump404 (TRUMP404) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

TRUMP404/USD kalkulaator

Summa

TRUMP404
TRUMP404
USD
USD

1 TRUMP404 = 65.89 USD

Kauplemine: TRUMP404

TRUMP404USDT
$65.89
$65.89$65.89
+0.22%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu