Trump404 (TRUMP404) reaalajas hind on $ 65.89. Viimase 24 tunni jooksul TRUMP404 kaubeldud madalaim $ 60.82 ja kõrgeim $ 70.95 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUMP404kõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.
Lüliajalise tootluse osas on TRUMP404 muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, +0.22% 24 tunni vältel -1.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Trump404 (TRUMP404) – turuteave
$ 2.83K
$ 2.83K$ 2.83K
$ 658.90K
$ 658.90K$ 658.90K
10,000
10,000 10,000
ETH
Trump404 praegune turukapitalisatsioon on --$ 2.83K 24 tunnise kauplemismahuga. TRUMP404 ringlev varu on --, mille koguvaru on 10000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Trump404 (TRUMP404) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Trump404 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.1446
+0.22%
30 päeva
$ -14.11
-17.64%
60 päeva
$ -23.01
-25.89%
90 päeva
$ -19.88
-23.18%
Trump404 Hinnamuutus täna
Täna registreeris TRUMP404 muutuse $ +0.1446 (+0.22%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Trump404 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -14.11 (-17.64%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Trump404 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRUMP404 $ -23.01 (-25.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Trump404 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -19.88 (-23.18%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Trump404 (TRUMP404) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Trump404 is a meme token based on ERC404, a 10,000-NFT splinterable token. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.
Trump404 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Trump404 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TRUMP404 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Trump404 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Trump404 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Trump404 hinna ennustus (USD)
Kui palju on Trump404 (TRUMP404) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Trump404 (TRUMP404) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Trump404 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Trump404 (TRUMP404) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUMP404 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Trump404 (TRUMP404) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Trump404 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Trump404 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.