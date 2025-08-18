Mis on Trump404 (TRUMP404)

Trump404 is a meme token based on ERC404, a 10,000-NFT splinterable token. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.

Trump404 hinna ennustus (USD)

Kui palju on Trump404 (TRUMP404) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Trump404 (TRUMP404) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Trump404 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Trump404 hinna ennustust kohe!

Trump404 (TRUMP404) tokenoomika

Trump404 (TRUMP404) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUMP404 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Trump404 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Trump404 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Trump404 kohta Kui palju on Trump404 (TRUMP404) tänapäeval väärt? Reaalajas TRUMP404 hind USD on 65.89 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune TRUMP404/USD hind? $ 65.89 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind TRUMP404/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Trump404 turukapitalisatsioon? TRUMP404 turukapitalisatsioon on -- USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on TRUMP404 ringlev varu? TRUMP404 ringlev varu on -- USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUMP404 (ATH) hind? TRUMP404 saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade TRUMP404 madalaim (ATL) hind? TRUMP404 nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on TRUMP404 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine TRUMP404 kauplemismaht on $ 2.83K USD . Kas TRUMP404 sel aastal kõrgemale ka suundub? TRUMP404 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRUMP404 hinna ennustust

