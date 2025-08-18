TRUMP2024 (TRUMP2024) reaalajas hind on $ 0.0000000000093. Viimase 24 tunni jooksul TRUMP2024 kaubeldud madalaim $ 0.0000000000086 ja kõrgeim $ 0.0000000000121 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUMP2024kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000011661080388 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000012831101.
Lüliajalise tootluse osas on TRUMP2024 muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -69.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
TRUMP2024 (TRUMP2024) – turuteave
No.7611
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 24.02
$ 24.02$ 24.02
$ 7.18K
$ 7.18K$ 7.18K
0.00
0.00 0.00
771,946,061,400,000
771,946,061,400,000 771,946,061,400,000
771,946,061,400,000
771,946,061,400,000 771,946,061,400,000
0.00%
ETH
TRUMP2024 praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00$ 24.02 24 tunnise kauplemismahuga. TRUMP2024 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 771946061400000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.18K.
TRUMP2024 (TRUMP2024) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse TRUMP2024 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ -0.0000000000658
-87.62%
60 päeva
$ -0.0000000000712
-88.45%
90 päeva
$ -0.0000000000637
-87.27%
TRUMP2024 Hinnamuutus täna
Täna registreeris TRUMP2024 muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
TRUMP2024 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000000000658 (-87.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
TRUMP2024 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRUMP2024 $ -0.0000000000712 (-88.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
TRUMP2024 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000000637 (-87.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada TRUMP2024 (TRUMP2024) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
TRUMP2024 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TRUMP2024 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida TRUMP2024 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse TRUMP2024 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TRUMP2024 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
TRUMP2024 hinna ennustus (USD)
Kui palju on TRUMP2024 (TRUMP2024) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TRUMP2024 (TRUMP2024) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TRUMP2024 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
TRUMP2024 (TRUMP2024) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUMP2024 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
TRUMP2024 (TRUMP2024) ostujuhend
Kas otsite, kuidas TRUMP2024 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TRUMP2024 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.