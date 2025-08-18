Rohkem infot TRUMP2024

TRUMP2024 hind(TRUMP2024)

1 TRUMP2024/USD reaalajas hind:

$0.0000000000093
$0.0000000000093
0.00%1D
TRUMP2024 (TRUMP2024) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:21:52 (UTC+8)

TRUMP2024 (TRUMP2024) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0000000000086
$ 0.0000000000086$ 0.0000000000086
24 h madal
$ 0.0000000000121
$ 0.0000000000121$ 0.0000000000121
24 h kõrge

$ 0.0000000000086
$ 0.0000000000086$ 0.0000000000086

$ 0.0000000000121
$ 0.0000000000121$ 0.0000000000121

$ 0.000000011661080388
$ 0.000000011661080388$ 0.000000011661080388

$ 0.000000000012831101
$ 0.000000000012831101$ 0.000000000012831101

0.00%

0.00%

-69.00%

-69.00%

TRUMP2024 (TRUMP2024) reaalajas hind on $ 0.0000000000093. Viimase 24 tunni jooksul TRUMP2024 kaubeldud madalaim $ 0.0000000000086 ja kõrgeim $ 0.0000000000121 näitab aktiivset turu volatiivsust. TRUMP2024kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.000000011661080388 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000000000012831101.

Lüliajalise tootluse osas on TRUMP2024 muutunud 0.00% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -69.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

TRUMP2024 (TRUMP2024) – turuteave

No.7611

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 24.02
$ 24.02$ 24.02

$ 7.18K
$ 7.18K$ 7.18K

0.00
0.00 0.00

771,946,061,400,000
771,946,061,400,000 771,946,061,400,000

771,946,061,400,000
771,946,061,400,000 771,946,061,400,000

0.00%

TRUMP2024 praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 24.02 24 tunnise kauplemismahuga. TRUMP2024 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 771946061400000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.18K.

TRUMP2024 (TRUMP2024) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse TRUMP2024 tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ -0.0000000000658-87.62%
60 päeva$ -0.0000000000712-88.45%
90 päeva$ -0.0000000000637-87.27%
TRUMP2024 Hinnamuutus täna

Täna registreeris TRUMP2024 muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

TRUMP2024 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0000000000658 (-87.62%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

TRUMP2024 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus TRUMP2024 $ -0.0000000000712 (-88.45%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

TRUMP2024 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0000000000637 (-87.27%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada TRUMP2024 (TRUMP2024) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe TRUMP2024 hinnaajaloo lehte.

Mis on TRUMP2024 (TRUMP2024)

TRUMP2024 is a meme coin on Ethereum.

TRUMP2024 on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie TRUMP2024 investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida TRUMP2024 panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse TRUMP2024 kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie TRUMP2024 ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

TRUMP2024 hinna ennustus (USD)

Kui palju on TRUMP2024 (TRUMP2024) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie TRUMP2024 (TRUMP2024) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida TRUMP2024 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake TRUMP2024 hinna ennustust kohe!

TRUMP2024 (TRUMP2024) tokenoomika

TRUMP2024 (TRUMP2024) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet TRUMP2024 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

TRUMP2024 (TRUMP2024) ostujuhend

Kas otsite, kuidas TRUMP2024 osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust TRUMP2024 osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

TRUMP2024 kohalike valuutade suhtes

1 TRUMP2024(TRUMP2024)/VND
0.0000002447295
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/AUD
A$0.000000000014229
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/GBP
0.000000000006789
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/EUR
0.000000000007905
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/USD
$0.0000000000093
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/MYR
RM0.000000000039153
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/TRY
0.000000000379905
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/JPY
¥0.0000000013671
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/ARS
ARS$0.000000012046569
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/RUB
0.000000000740652
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/INR
0.000000000813843
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/IDR
Rp0.000000149999979
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/KRW
0.000000012916584
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/PHP
0.000000000525915
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/EGP
￡E.0.000000000448353
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/BRL
R$0.00000000005022
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/CAD
C$0.000000000012834
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/BDT
0.000000001129392
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/NGN
0.000000014263782
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/UAH
0.000000000383253
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/VES
Bs0.0000000012555
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/CLP
$0.0000000089652
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/PKR
Rs0.000000002634504
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/KZT
0.000000005035113
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/THB
฿0.000000000300948
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/TWD
NT$0.000000000279279
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/AED
د.إ0.000000000034131
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/CHF
Fr0.00000000000744
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/HKD
HK$0.000000000072726
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/AMD
֏0.000000003555018
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/MAD
.د.م0.000000000083607
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/MXN
$0.000000000174189
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/PLN
0.000000000033759
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/RON
лв0.000000000040176
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/SEK
kr0.000000000088722
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/BGN
лв0.000000000015531
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/HUF
Ft0.000000003137634
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/CZK
0.000000000194463
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/KWD
د.ك0.0000000000028365
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/ILS
0.000000000031341
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/NOK
kr0.000000000094488
1 TRUMP2024(TRUMP2024)/NZD
$0.000000000015624

TRUMP2024 ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest TRUMP2024 võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Üksuse TRUMP2024 ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse TRUMP2024 kohta

Kui palju on TRUMP2024 (TRUMP2024) tänapäeval väärt?
Reaalajas TRUMP2024 hind USD on 0.0000000000093 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune TRUMP2024/USD hind?
Praegune hind TRUMP2024/USD on $ 0.0000000000093. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on TRUMP2024 turukapitalisatsioon?
TRUMP2024 turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on TRUMP2024 ringlev varu?
TRUMP2024 ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim TRUMP2024 (ATH) hind?
TRUMP2024 saavutab ATH hinna summas 0.000000011661080388 USD.
Mis oli kõigi aegade TRUMP2024 madalaim (ATL) hind?
TRUMP2024 nägi ATL hinda summas 0.000000000012831101 USD.
Milline on TRUMP2024 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine TRUMP2024 kauplemismaht on $ 24.02 USD.
Kas TRUMP2024 sel aastal kõrgemale ka suundub?
TRUMP2024 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake TRUMP2024 hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 04:21:52 (UTC+8)

TRUMP2024 (TRUMP2024) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 TRUMP2024 = 0 USD

TRUMP2024USDT
$0.0000000000093
$0.0000000000093$0.0000000000093
0.00%

