TRUF.Network (TRUF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi TRUF.Network (TRUF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

TRUF.Network (TRUF) teave Backed by Coinbase and Chainlink Truflation is a leading DRP (definite reference point) for economic truth that is powering the tokenization of Real World Assets with it’s independent, transparent, and real-time financial data. Truflation’s censorship-resistant and accessible data indexes provide the necessary data infrastructure to bring about systemic advancements in the DeFi economy, empowering dApps like DEXs to open limitless markets. Ametlik veebisait: https://truf.network/ Valge raamat: https://docs.truf.network/whitepaper/abstract Plokiahela Explorer: https://etherscan.io/address/0x243c9be13faba09f945ccc565547293337da0ad7 Ostke TRUF kohe!

TRUF.Network (TRUF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage TRUF.Network (TRUF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.46M $ 8.46M $ 8.46M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 374.27M $ 374.27M $ 374.27M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 22.61M $ 22.61M $ 22.61M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.15162 $ 1.15162 $ 1.15162 Kõigi aegade madalaim: $ 0.011471080997112174 $ 0.011471080997112174 $ 0.011471080997112174 Praegune hind: $ 0.02261 $ 0.02261 $ 0.02261 Lisateave TRUF.Network (TRUF) hinna kohta

TRUF.Network (TRUF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud TRUF.Network (TRUF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate TRUF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: TRUF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate TRUF tokeni tokenoomikat, avastage TRUF tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust TRUF Kas olete huvitatud TRUF.Network (TRUF) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid TRUF ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas TRUF MEXC-ist osta!

TRUF.Network (TRUF) hinna ajalugu TRUF hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage TRUF hinna ajalugu kohe!

TRUF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu TRUF võiks suunduda? Meie TRUF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake TRUF tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!